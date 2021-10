Artesãos representam o Amazonas no Salão do Artesanato, em Brasília

Os nove artesãos que irão representar o Amazonas são oriundos de Manaus e dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barreirinha | Foto: Divulgação/Setemp

MANAUS (AM)- Nove artesãos amazonenses terão suas obras expostas no14º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, a ser realizado no período de 27 a 31 de outubro, na Arena de Eventos do Pátio Brasil, em Brasília (DF).

A iniciativa se dá por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Os nove artesãos que irão representar o Amazonas no evento em Brasília foram selecionados por meio do Edital n° 001/2021 da Setemp/Sedecti, e são oriundos de Manaus e dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barreirinha (distantes respectivamente 852 e 331 quilômetros da capital).

Os expositores levarão trabalhos como cestarias, ecojoias, biojoias, esculturas, entre outros.

Além da possibilidade dos artesãos enviarem seus produtos para serem comercializados, também haverá um espaço destinado no estande para artesanatos de povos e comunidades tradicionais do Amazonas, sendo uma oportunidade para os artesãos do estado.

O evento pretende reunir os 26 estados da federação e o Distrito Federal, ressaltando a grande diversidade da produção artesanal do país. Haverá exposição de mais de 40 mil peças artesanais, estimulando o consumo de artesanato e o conhecimento das histórias e culturas locais.

Serão realizadas rodadas de negócios com dezenas de lojistas nacionais e também com possíveis internacionais, estimulando o mercado e ampliando as possibilidades de vendas e renda dos artesãos envolvidos, nos cinco dias de evento.

O Salão do Artesanato reúne, desde 2008, o melhor da produção artesanal de todo o Brasil, com peças criadas em várias tipologias e com técnicas variadas. Atrações culturais, gastronomia e oficinas também fazem parte da programação.

*Com informações da assessoria

