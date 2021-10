Exposição "Faces da Nossa História" é prorrogada até novembro

A entrada é gratuita e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19 | Foto: Winnetou Almeida/IOA

MANAUS (AM)- A exposição “ Faces da Nossa História ”, comemorativa aos 129 anos da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e 128 anos do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), teve a programação prorrogada até 3 de novembro.

A mostra, que é uma realização do Governo do Estado, retrata a história do Amazonas através das leis e decretos publicados ao longo dos quase 130 anos de existência do Diário Oficial e resume um pouco da memória, da cultura e da identidade dos amazonenses por meio do registro dessas legislações.

No Millennium Shopping, a exposição fica disponível ao público até 3 de novembro no ”Espaço Cultural Millennium”, de segunda a sábado, das 9h às 21h, não funcionando aos domingos e feriados.

A mostra chega em 4 de novembro no Shopping Grande Circular, na zona Leste, e fica aberta para visitação até 15 de novembro.

A entrada é gratuita e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ao todo, 18 expositores com diferentes temáticas reúnem elementos visuais e símbolos locais da arte e cultura, da natureza e turismo, da indústria e economia, educação e ciência, povos tradicionais, dentre outros. Tombamentos de prédios e reconhecimentos de títulos de patrimônio também compõem a mostra.

Para mais informações e conteúdos exclusivos sobre a exposição “Faces da Nossa História” podem ser acessados no site imprensaoficial.am.gov.br/faces-da-nossa-historia/

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Exposição incentiva participação feminina na ciência e tecnologia

Jandr Reis inaugura exposição "Jaraquiart" em Manaus