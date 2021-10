Fetam disponibiliza espetáculos nas plataformas digitais

O formato híbrido adotado neste ano ampliou a capacidade de atuação do festival | Foto: Magali Moraes

MANAUS (AM)- Espetáculos da mostra nacional on-line da 15ª edição do Festival de Teatro da Amazônia e debates com profissionais de cultura do cenário nacional estão disponíveis no canal da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) no Youtube.

A programação conta com dez peças teatrais e nomes como Ana Carla Fonseca, referência da Economia Criativa; Romulo Avelar, da área de Gestão e Produção Criativa; Galiana Brasil, do Itaú Cultural; e Renato Dolabella, do Direito Cultural Brasileiro.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Festival de Teatro da Amazônia faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa.

Para o secretário Marcos Apolo Muniz, a parceria com a Fetam foi fundamental para a retomada do festival, com a presença do público.

" A nova proposta foi abraçada de imediato pelo Governo do Amazonas, que entende a necessidade dessa retomada da economia da cultura e a importância do público na plateia " Marcos Apolo Muniz, secretário

Segundo o presidente da Fetam, Francis Madson, o formato híbrido adotado neste ano ampliou a capacidade de atuação do festival que representa a região Norte e tem muita expressão nacional.

“Mantivemos braços importantes, como as apresentações no Teatro Amazonas e Instalação, mas também abrimos para teatros alternativos e itinerantes, assim como os espetáculos da mostra on-line. Tudo isso reflete a força e a grandeza do festival, em números na plateia, presencial e virtual, em artistas envolvidos na produção e execução, produtores, técnicos e toda cadeia produtiva do teatro”, comenta Madson.

Entre as obras disponíveis no canal da Fetam estão “Para Meninos e Gaivotas, um Voo Rasante”, da Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto, de São Paulo; “Caio do Céu”, da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, do Rio Grande do Sul; “Rosas Negras”, solo de Fabíola Nansurê, da Bahia; “À Luz do Luar – Um Fragmento”, da Cia Pão Doce de Teatro, do Rio Grande do Norte, “Imemorial", solo de Larissa Latif, do Pará; “Lua de Mel”, de Lamira Artes Cênicas, do Tocantins; “Cadê todo Mundo?”, da Criart Teatral, de Roraima; “Palhaço Microbinho em Família”, de Rogério Barcellos, do Acre; “A Borracheira”, da Associação Cultural O Imaginário, de Rondônia; e "Desterrados – Um Eco de Reexistência", da Casa Circo, do Amapá.

*Com informações da assessoria

