Artesãos do AM ganham plataforma on-line para exibição ao público

O objetivo é de aproximar os artesãos do público e fortalecer a diversidade cultural | Foto: Mylena Matos/Setemp

MANAUS (AM) - É lançado nesta quarta-feira (20) a plataforma on-line Mostra do Artesanato Amazonense, com o objetivo de aproximar os artesãos do público e fortalecer a diversidade cultural amazonense, exibindo as principais técnicas e matérias-primas no estado.

A iniciativa do Programa Amazonense de Promoção do Artesanato (Papa) é desenvolvida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

A Mostra do Artesanato Amazonense é uma plataforma direcionada para artesãos individuais, mestres artesãos, organizados ou não em associações, cooperativas ou grupos produtivos, que utilizem matérias-primas e técnicas reconhecidas através da Base Conceitual do Programa do Artesanato Brasileiro (Portaria nº 1007-SEI, de 11 de junho de 2018). A plataforma é gratuita e não há cobrança de nenhum tipo de taxa.

Os artesãos poderão se cadastrar por meio do site www.artesanatoamazonense.com.br . Com o cadastro, os usuários da plataforma poderão conhecer as peças do artesanato amazonense, produzidas pelos artesãos do estado.

Para anunciar seus produtos, o artesão precisa estar cadastrado no Programa de Artesanato Amazonense (PAA) e ter seu cadastro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).

O artesão que ainda não possui a carteira poderá acessar o site gov.br/artesanato , e realizar o “Pré-cadastro”. A solicitação será moderada pela coordenação do PAA, por meio do Departamento do Artesanato e Economia Solidária (Daes), e o solicitante receberá as instruções para completar o cadastro e adquirir sua carteira. O pré-cadastro não é garantia de aprovação.

A Mostra do Artesanato Amazonense oferece acesso fácil, dinâmico e moderno às criações produzidas pelos artesãos do estado. Os visitantes poderão fazer a pesquisa nos menus “Produtos” e “Artesão”, encontrando os itens e profissionais cadastrados na plataforma, clicando em seus perfis e conhecendo as peças cadastradas.

Após escolher artesão e produto, o visitante segue direto para a rede social do profissional para efetuar a compra, negociando diretamente com ele sobre a forma de pagamento, prazos de entrega, frete e outros detalhes ou dúvidas.

*Com informações da assessoria

