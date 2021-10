Manaus recebe "Manhã Cultural" com lançamentos de livros e exposições

A programação conta com autores renomados do cenário nacional | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Para comemorar os 352 anos da cidade de Manaus, a quarta edição do "Manhã Cultural" , realizado pela Editora Valer, homenageará a capital amazonense e levará ao Parque do Mindu, neste sábado (23), exposições e livros para venda.

A editora manterá o desconto de 50% das obras expostas e um café da manhã para quem comprar qualquer exemplar. O evento começa às 8 e segue até às 11h.

A programação conta com autores renomados do cenário nacional, que apresentarão os livros mais recentes, editados pela Valer.

São eles: o professor, pesquisador e artista plástico Otoni Mesquita, com a obra "La Belle Vitrine: Manaus entre dois tempos (1890-1900)"; o presidente do Concultura e poeta Tenório Telles, com "Manaus – Solo Dissonante"; o aclamado escritor e dramaturgo Márcio Souza, que vai apresentar a coleção "Motins Políticos"; de Domingos Raiol; o doutor em História e indigenista especializado da Funai, Amilcar Aroucha Jimenes, que é amazonense e mora no Paraná, virá para o evento lançar o livro "Sobre flechas e canetas"; o compositor, poeta e jornalista Aldísio Filgueiras, com Nova subúrbios e Cidade do puro nada; a professora, mestre em História pela PUC, Deusa Costa, com Quando viver ameaça a ordem urbana; professora e ex pró-reitora de Extensão e Interiorização da Ufam Magela Andrade, que apresentará o Cidade Mítica, obra póstuma da sua irmã, a artista plástica Bernadete Andrade (1953-2007); e a jornalista Patrícia Marinho, filha de Joaquim Marinho, radialista, jornalista e agitador cultural, que vai apresentar a obra do pai Cartões-postais do acervo de Manaos Brazil – Carte Postale'.

Quem comprar qualquer livro, a partir de R$30 (trinta reais), ganha uma pulseira, no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã | Foto: Divulgação

De acordo com a diretora de eventos da Valer, Marília Maciel, o evento especial aniversário de Manaus vai ser interativo.

A apresentação do evento ficará por conta da coordenadora editorial da Valer professora e doutora em Filosofia Neiza Teixeira. E a música será na voz e violão da cantora amazonense France Martins.

Exposições

Além das apresentações das obras, a Valer vai proporcionar uma exposição no parque municipal, a famosa "Manaus em Miniaturas'" do arquiteto e artista plástico Carlos Melo, que vai levar dezenas de suas miniaturas de monumentos históricos da cidade para a apreciação dos presentes.

Para o artista, esse momento de compartilhar a cultura e belezas da cidade é extremamente importante na volta à normalidade, após a vacinação, em Manaus.

“Esse evento é, sem dúvida, uma maneira de saudar a cidade que tanto amamos, após a tragédia que tivemos com as milhares de vítimas da Covid-19. Momento de comemorar e agradecer por tudo”.

Outra exposição que vai presentear a cidade é “Viva Manaus”, com curadoria da manauara, artista visual, fotógrafa e engenheira, Adriana de Lima, que sensivelmente buscou acrescentar no evento em parceria com os fotógrafos Sérgio Corrêa da Costa, Rayci Coelho, Jorge de Borba e Lucio Cunha, mostrando uma Manaus viva em cada clique com olhar curioso desses artistas.

A artista é conquistou reconhecimento através de prêmios nacionais e internacionais, recebidos em diversos concursos e exposições fotográficas.

Venda de livros e café da manhã

Os livros da editora Valer estarão todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores da Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos.

Quem comprar qualquer livro, a partir de R$30 (trinta reais), ganha uma pulseira, no ato da compra, para se deliciar com o café da manhã.

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização desse evento.

A Valer ressalta, ainda, a importância de seguir as normas da OMS durante o encontro, como o uso de máscara, distanciamento e álcool 70%.

*Com informações da assessoria

