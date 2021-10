Professor Aguinaldo Nascimento lança livro no aniversário de Manaus

A obra retrata a história da diversão boêmia de Manaus e outros divertimentos | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- No dia do aniversário da cidade de Manaus, neste domingo (24), o professor, historiador e escritor Aguinaldo Nascimento Figueiredo lança seu último livro intitulado: “Nos Caminhos da Alegria: roteiro histórico e sentimental da boemia de Manaus”.

A edição foi vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus em 2019. O lançamento acontece no Espaço Cultural Sebo Alienista, do poeta, escritor e ativista cultural Celestino Neto, a partir das 9h.

Na ocasião outros escritores estarão também assinando suas obras para seus leitores e aficionados por leitura. O evento contará também com performances de artistas de rua, declamação de poemas, apresentações de capoeira e um pequeno grande sarau com a apresentação do músico Djedah, a grande revelação do violão do Amazonas.

A obra retrata a história da diversão boêmia de Manaus e outros divertimentos, narrando passagens histriônicas, personagens da noite, lugares boêmios e é um verdadeiro passeio pela história da própria Manaus.

Respaldado em mais de 12 livros escritos e publicados no Amazonas, o autor baseou-se em quatro anos de pesquisas dentro de bibliotecas públicas e articulares, além de artigos de jornais antigos, revistas livros de épocas e, principalmente, de entrevistas com partícipes e testemunhas da história boêmia de Manaus.

São muitas passagens relatadas envolvendo personagens conhecidos e anônimos, inclusive alguns boêmios que ficaram marcados na história da cidade como os cantores Salim Gonçalves, José costa de Aquino, Abílio farias, Teixeira de Manaus, Estevan Santos e a musa da boemia de Manaus, a cantora Kátia Maria.

Os lugares boêmios de Manaus são bem antigos e datam ainda do período colonial, como o boteco do seu Melgaço, comerciante português que tinha seu comércio na orla fluvial de Manaus lá pelos idos de 1820, que é retratado no livro do professor Mário Ipiranga Monteiro – O Espião do Rei, lugar de encontros dos apreciadores de bebidas, conversas fiadas de fim de tarde e de muita fofoca.

Alguns bares tradicionais de Manaus como o Bar do Armando, Caldeira, Jangadeiro e Carvalho também são mencionados no livro por serem muito antigos e fazem parte do roteiro turístico e de diversão da cidade, inclusive com suas bandas carnavalescas.

O livro também aborda os bares sujinhos da cidade, bem como a rede de bordeis e lupanares existentes no período áureo da boemia de Manaus nas décadas de 1950 e 1960 como o Lá Hoje, o Iracema, o Piscina, o Rosa de Maio, o Selvagem e o Saramandaia, além de uma vasta relação de restaurantes famosos, de casas de show, de boates e a nossa saudosa serenata. Lembrando que o livro é de memorias, portanto, fragmentos da história, cujas fontes são baseadas em história oral, onde não há exigências de rigidez acadêmica, em respeito aos relatos dos depoentes.

Aguinaldo é professor da rede municipal e estadual de ensino e é autor de outros 11 livros retratando a história do Amazonas e de passagens históricas do Estado e da Cidade como: Os Samurais das Selvas: a presença japonesa no Amazonas; Santa Luzia: história e memória do povo do Emboca (duas edições); História do Amazonas (Editora Valer), Tópicos de História do Amazonas (utilizado nas escolas de ensino médio da Seduc) e História e Memória do Bairro do Manoa.

Aguinaldo é vencedor de três prêmios literários cidade de Manaus e membro efetivo do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA) e faz parte de sua diretoria.

