Mostra "Amyipaguana" exibe manifestações culturais no interior do AM

Uma das manifestações registradas foi a Dança do Cordão Africano uma tradição que já dura mais de um século | Foto: Divulgação/Secretaria de Cultura e Economia Criativa

MANAUS (AM) - A 2ª Amyipaguana Mostra de Cultura Popular será realizada em novembro e apresentará diversas manifestações culturais pelo interior do Amazonas.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Luiz Carlos Bonates, visita os municípios no mês de outubro para registrar etnodocumentários e depoimentos dos mestres de cultura popular.

Desde 12 de outubro, o secretário Bonates já visitou, com o setor de Audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os municípios de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e São Gabriel da Cachoeira.

O objetivo da mostra, de acordo com o gestor, é dar visibilidade a estes movimentos.



" São manifestações culturais que não são glamourizadas, não fazem parte da indústria cultural, e que são feitas de forma espontânea e ainda não estão atreladas a uma cadeia econômica. Queremos mostrar essas diferentes manifestações que ainda estão invisíveis aos olhos da maioria durante a mostra. " Luiz Carlos Bonates, secretário executivo de Cultura e Economia Criativa

Uma das manifestações registradas pelo secretário foi a Dança do Cordão Africano, em São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), uma tradição que já dura mais de um século reunindo as culturas negra, cabocla e indígena.

" É algo que passa de família em família, pela simples vontade do povo de brincar por brincar, sem a necessidade de arquibancada, é a cultura popular de raiz. Registramos todos os personagens do ‘Cordão’ e vamos apresentar ao público durante a mostra. " Luiz Carlos Bonates, secretário executivo de Cultura e Economia Criativa

Em Benjamin Constant, o secretário visitou o museu Magüta, primeira instituição do gênero genuinamente indígena do Brasil e que apresenta objetos da cultura dos Tikuna.

Em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital), foram coletados depoimentos dos mestres indígenas, além de filmar os rituais destes povos.

O próximo município será Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus), onde o secretário Bonates participa de uma audiência sobre políticas culturais.

" Em Manaus também fomos ao Parque das Tribos, coletamos depoimentos de 20 mestres de várias expressões, indígenas do hip-hop, capoeira, do samba de roda, do maracatu, entre outros. " Luiz Carlos Bonates, secretário executivo de Cultura e Economia Criativa

" Todos estes registros serão exibidos durante a mostra em novembro, tanto os depoimentos dos mestres, como os etnodocumentários sobre estas manifestações. " Luiz Carlos Bonates, secretário executivo de Cultura e Economia Criativa

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa divulgará em breve a programação completa da 2ª Amyipaguana Mostra de Cultura Popular.

Leia mais:

Concultura realiza 1ª reunião com os novos conselheiros

Jandr Reis inaugura exposição "Jaraquiart", em Manaus