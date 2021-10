Cantores mirins do "The Voice Kids Brasil" homenageiam Manaus em show

Os cantores mirins fazem a festa neste domingo (24) | Foto: Reprodução





MANAUS (AM) - Neste domingo (24) das 16h às 20h, na edição especial em homenagem ao aniversário de Manaus, quatro promissores talentos amazônicos sobem ao palco, ex-integrantes do programa The Voice Kids Brasil, para alegrar as famílias amazonenses.

A programação contempla a apresentação dos cantores mirins Davi Lucas (16h), Raylla Araújo (17h), Izabelle Ribeiro (18h) e Lorenzo Fortes (19h).

Com charme, graça e muita vibração, eles darão o tom da matiné na Praça de Alimentação do Manauara Shopping.



Também participa do “Domingo Divertido” a equipe da Companhia de Teatro Trilhares, encarregada dos animação dos pequenos, com personagens e recreação.

The Voice Kids

A amazonense Raylla Araújo, de 12 anos, ficou entre os três melhores cantores na final da quarta edição do The Voice Kids, que encerrou neste domingo (14). O primeiro lugar ficou com Jeremias Reis, com 58,19% dos votos do público, seguido por Raylla e Luiza Barbosa, e a final, que teve muitos clássicos interpretados pelos finalistas, foi recheada de grandes emoções.



O cantor mirim Davi Lucas, de 12 anos, passou na audição às cegas do The Voice Kids neste domingo (13). Interpretando a música "Into The Unknown", composta pela banda Panic! At The Disco para o filme Frozen 2, o manauara impressionou os três jurados do programa. Gaby Amarantos elogiou bastante o pequeno Davi, mas ele escolheu ir para o time do sertanejo Michel Teló.

O artista Lorenzo Fortes alcançou a marca de 34 mil ouvintes no Spotify em julho deste ano O cantor chega ao topo da lista dos artistas amazonenses mais ouvidos da plataforma de streaming.

Izabelle Ribeiro participou da final do reality show musical e contou com o apoio dos amazonenses para conseguir uma votação expressiva e realizar o sonho de ser a vencedora do programa. Ela ficou em segundo lugar nesta edição.



Sobre o Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local.

Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

