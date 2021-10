Documentário que traz artistas indígenas e quilombolas é lançado

No filme, o artista navega pelas comunidades ribeirinhas próximas aos rios Tapajós, Amazonas, Arapiuns e Jauari | Foto: Divulgação

É lançado nesta sexta-feira (22), o documentário “Várzea Wave: Rios” que traz relatos de indígenas e quilombolas sobre a importância da música em suas experiências cotidianas.

Dirigido por Diego Orix Farias, o filme é uma produção do coletivo Várzea Wave, composto por artistas paraenses que misturam ritmos urbanos, como o eletrônico e synthwave, com os mais diversos ritmos tradicionais da região, que vão além do carimbó.

Foi a partir da soma do estilo popular amazônico com o pop que o cantor e compositor paraense Felipe Cordeiro ganhou destaque no cenário nacional.

No filme, o artista navega pelas comunidades ribeirinhas próximas aos rios Tapajós, Amazonas, Arapiuns e Jauari, para mostrar que não é só nos grandes centros urbanos que se faz música. Nessas comunidades, agricultores, quilombolas e indígenas são também artistas.

Para impulsionar a visibilidade artística desses povos, o diretor definiu o objetivo central do filme.

" Queremos trazer a cultura do povo indígena e quilombola para mais perto da sociedade urbana. Para fortalecer a música paraense, é preciso mostrar às novas gerações as canções regionais e incluir os povos tradicionais nesse processo " Diego Orix Farias, diretor

Através da música, os personagens do curta falam não só sobre a rotina de trabalho, como fazer a farinhada ou produzir castanhas, mas também ressaltam a força da mulher indígena, falam sobre a resistência dos quilombolas ao perpetuar tradições africanas, além de expressarem seus sentimentos de amor à natureza e da urgência de preservá-la.

Representatividade no cenário nacional

De acordo com o diretor do curta, a música paraense já foi bem difundida a partir do sucesso de alguns artistas como Gaby Amarantos e Dona Onete, mas ainda existem muitos outros que não tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos.

O documentário prova que fora dos holofotes da mídia e fora dos trending topics das redes sociais, existe uma cultura rica e contemporânea que precisa ganhar espaço.

O filme “Várzea Wave: Rios” está disponível no YouTube. Neste link, você pode assistir ao filme completo: https://www.youtube.com/watch?v=nchDe7WMMeU

Ficha Técnica:

Direção: Diego Orix Farias

Produção executiva: Marcos Colón

Direção de Produção: Vinícius Villare

Direção de fotografia: Bruno Erlan

Direção de arte e fotografia still: Thasya Barbosa

Narração: Felipe Cordeiro

