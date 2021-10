Projeto "Imersões/processos" de artes segue com inscrições abertas

O projeto se organiza através de seis Imersões | Foto: Divulgação

De forma virtual, o projeto "Imersões/processos", que iniciou no dia 27 de setembro segue com atividades até o próximo dia 7 de novembro, sempre nas plataformas virtuais Google Meet e Youtube.

O projeto é coordenado por Francisco Rider e oferece seis semanas de imersões que debatem questões voltadas para as artes cênicas.

O interesse do projeto é investigar aspectos fundamentais para artistas que têm o corpo como sua primeira linguagem artística , além da presença e da corporalidade.

O projeto se organiza através de seis Imersões, com os artistas Célia Gouvêa (SP), Dimas Mendonça (AM), Francisco Rider (AM), Luciana Lara (DF), Marila Velloso (PR) e Rosa Primo (CE), em que haverá a troca e o compartilhamento de práticas com os participantes das Imersões.

O foco de interesse nas "Imersões" de cada artista/mediador será pelo treinamento cênico corporal dos participantes, conectado com processos de criação. Cada Imersão tem em média 15 horas de duração, de segunda a sexta-feira (exceção da Luciana Lara – terça-feira a sábado), 3 horas por dia, em que os artistas/mediadores, com práticas e metodologias próprias, compartilharão suas investigações cênicas corporais com os participantes.

Aos finais de semana, sábados e domingos, a proposta é mostrar ao público os Processos desenvolvidos pelos participantes em cada Imersão.

O projeto é direcionado a estudantes e profissionais das artes cênicas (dança, teatro, performance, circo), das artes visuais e pessoas interessadas que já tiveram experiências em práticas e processos de criação artística.

Todas as atividades serão gratuitas, com inscrições. O candidato deve enviar carta de interesse e mini-bio para [email protected] Os participantes receberão declaração de participação, com as devidas logomarcas das instituições envolvidas na realização do projeto.

O foco de interesse nas "Imersões" de cada artista/mediador será pelo treinamento cênico corporal dos participantes, conectado com processos de criação | Foto: Divulgação

Sobre as Imersões (Inscrições abertas)

Pesquisa Corporal Como Estratégia para o Desenvolvimento de Estudos Compositivos e Dramaturgias do Movimento- de Rosa Primo. 25 a 29/10 9 às 12 (10 às 13 – Brasília) Mostra: 30 e 31/10 19h (20h BR)

Desenvolver nos participantes a percepção das linhas de força que atuam na corporeidade dançante como parâmetros para construção e analise do movimento; contextualizar e explorar modelos sensório-motores interiorizados; e investigar a desconstrução da representação cênica e das inscrições do corpo em processos de criação.

Percepção, Ação e Acontecimento: abordagens do corpo em cena- de Luciana Lara 02 a 06/11 (Terça-feira a sábado) 9 às 12 (10 às 13 – Brasília) Mostra: 06 e 07/11 19h (20h BR)

Investigaremos o corpo e o movimento por meio de aguçamentos da percepção, entrando em contato com o momento em que uma ação começa e está aberta para infinitas possibilidades de desdobramento. Por meio de práticas e experimentações exercitaremos a auto-observação para instigar o mover e o criar. Será um processo criativo transdisciplinar, teórico-prático coletivo que articula saberes e referências de inúmeras linguagens artísticas e campos não artísticos e, também, diferentes materialidades e estímulos para a construção/ constatação/ estudo dos afetos.

