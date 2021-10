Ex-Molejo, Marquinhos Pato é atração em Roda de Samba de Manaus

A festa ainda tem muitos nomes de peso na programação | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A capital do Amazonas ganha uma nova opção de entretenimento para os amantes do Samba no próximo dia 1° de novembro. A festa está marcada para acontecer a partir das 19h, na quadra da Escola de Samba Aparecida, na avenida Ramos Ferreira, 82, Aparecida.

Com show de Marquinhos Pato, ex- Molejo, a "Reticências Roda de Samba" estreia com eventos na cidade. O show já tem confirmado os hits inesquecíveis como "Cilada", "Dança da Vassoura", e ainda suas músicas de trabalho "Plano B" e "A Bordo do Prazer".

O evento tem apoio de Xuxu Nobre e Pagode dos Mestres. A banda Samba de Preto do William do Banjo vai acompanhar a atração nacional.

A festa ainda tem muitos nomes de peso na programação; entre eles, Vem K Sambar, Loka Tentação, Cláudia Trindade, James Rios e muito mais.

A Roda de Samba ainda conta com participações especiais de Leo Monteiro, Zé Mário, Claudio Sargento e apresentação de Paulo Kabessa.

Os ingressos custam R$20 a pista, mesas frisas R$ 80, Mesas Área Vip R$120 e Camarote R$30 por pessoa.

É obrigatório o uso de máscara e apresentação da carteira de vacina com a comprovação da imunização contra Covid-19. A Reticências Roda de Samba é uma realização da Cardozo Produções e Eventos.

Mais informações pelo (92) 98254-4480.

*Com informações da assessoria

