Livreto que reúne histórias do imaginário popular amazônico é lançado

Histórias e memórias sobre sonhos, visagens e conhecimentos tradicionais sempre fizeram parte do cotidiano de homens e mulheres nortistas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- As histórias fantásticas sobre o imaginário regional das terras do Norte prometem prender leitores na "Zine de Encruza: Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões".

O projeto foi idealizado por Veridiana Tonelli e Danna Dantas, o livreto quer possibilitar o acesso à literatura em regiões marginais da cidade e promover um espaço de contação e narração de histórias criando um elo entre a juventude e a velhice manauara.

Histórias e memórias sobre sonhos, visagens e conhecimentos tradicionais sempre fizeram parte do cotidiano de homens e mulheres nortistas. A trilogia de fanzine busca a valorização da escrita amazonense, de suas tradições orais e sua visão sobre si. Unindo escritores e ilustradores, a ideia é que nossa terra, nossas experiências e nossas tradições sejam contadas e representadas por nós.

" A ideia surgiu com a vontade de fazer algum tipo de literatura marginal. Frequentávamos bares da cidade e víamos escritores vendendo aqueles livretos e contando histórias e contos fantásticos. Então, eu e meus amigos resolvemos nos reunir e escrever sobre essas histórias que povoam o imaginário popular. Escolhemos esse formato de Zine porque é propício para vender nesse ambiente " Veridiana Tonelli, idealizadora do projeto

Além disso, tem a proposta da popularização da literatura, esses contos sobre a cidade e do beiradão. A revisora e editora do projeto, Danna Dantas, concorda com Tonelli.

" Tenho muito carinho por esse projeto porque surgiu entre amigos. A gente conversava muito sobre de onde vieram nossas famílias e nossas raízes. E nessas conversas, a gente acabou percebendo que apesar da nossa vida ser aqui na capital, a gente sempre teve uma influência ancestral muito forte nesse processo de conceber nossa própria crença. Então, isso acabou se tornando um sentimento compartilhado entre nós. Contávamos histórias das nossas avós, e notamos que é algo em comum por sermos nortistas " Danna Dantas, idealizadora do projeto

Durante o processo de execução do projeto, Danna ainda conta a curiosidade que foi se deparar com as ilustrações da Zine.

"Textos e ilustrações não foram construídos juntos. Não houve uma combinação entre os artistas. E quando as ilustrações ficaram prontas todo mundo ficou surpreso e satisfeitos porque os artistas conseguiram captar a ideia das narrativas. Nosso intuito é não apresentar crenças específicas, mas mostrar que esse imaginário popular segue fazendo parte do nosso jeito de viver numa cidade grande".

Fanzines são revistas simples, livres de censura, sem preocupações em lucrativas reproduções, onde seus criadores e editores são os responsáveis por todo processo de criação, desde a criação dos textos, edição e distribuição.

O projeto foi idealizado por Veridiana Tonelli e Danna Dantas | Foto: Divulgação

A trilogia estará disponível para venda a partir do dia 5 de novembro, por pedidos através do Instagram do Zine de encruza, e também estarão sendo vendidos nos bares do Centro, especialmente, no Bar Basquiat que fica na Ferreira Pena com a Silva Ramos

Ficha Técnica

Danna Dantas - editora e revisora

Veridiana Tonelli - escritora

Adrian Santos – Escritor

Nadyme Rebelo de Souza - escritora

Stephany Cascaes - Escritora.

Maria Vitoria Castro Brasil - Escritora



Vinícius Mesquita - Escritor

Cadu Castro – Ilustrador (Skrinkle)

Adria Moreira – Escritora

Wellington Cardoso – Ilustrador

Saulo Fernando de Souza (compensaboy) - Ilustrador

Luiz Henrique Oliveira do Nascimento (Luiz Symbiam) - Ilustrador

Matheus Jennnings do Vale – Ilustrador (Nause.o)

Franklen Rosiwelt Carvalho de Morais (Rosiwelt) - Ilustrador

Gabriel de Andrade Ranciaro - Designer

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Como criar hábitos de leituras para crianças e adolescentes

Amazonenses apaixonados por livros revelam segredos da leitura