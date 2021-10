Manaus tem programação cultural em comemoração aos 352 anos

O público deve apresentar o comprovante de vacinação na entrada | Foto: Michael Dantas/Divulgação

Manaus (AM) - O aniversário de 352 anos de Manaus vai ser celebrado com uma intensa programação cultural neste domingo (24).

As atividades, oferecidas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vão acontecer no Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e Parque Rio Negro.

Para iniciar as atividades, às 11h, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo “Manaus, Mana, Maninha”, no Teatro Amazonas, numa homenagem à cidade.



Durante 40 minutos, o grupo conta a trajetória de Manaus pela diversidade da capital amazonense, desde o povo hospitaleiro à beleza arquitetônica, com uma síntese de elementos folclóricos, musicais, religiosos e culinários.

Às 17h e 19h, os grupos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro sobem ao palco no maior patrimônio histórico do Estado para colocar em cena o musical “Quero voltar a sorrir”.

Entre eles o Grupo Experimental de Teatro, Camerata de Violões, Orquestra Jovem Claudio Santoro, Orquestra de Repertório Popular, Balé Jovem Claudio Santoro e os Corais Adulto, Infantil e Infantojuvenil.

O enredo promove uma viagem no tempo por meio da música em busca de resgatar os valores culturais da cidade sorriso chamada Manaus.

O acesso no Teatro Amazonas é gratuito, por meio de agendamento no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

O público deve apresentar o comprovante de vacinação na entrada do equipamento cultural e o uso de máscara é obrigatório.

Homenagem

Às 18h30, acontece a inauguração da réplica da cúpula do Teatro Amazonas no Largo de São Sebastião, como parte das comemorações de aniversário de 125 anos do patrimônio histórico e dos 352 anos de Manaus.

A inauguração da cúpula, projetada pelo artista plástico Jandr Reis, vai contar com personagens do Livro Vivo, da Companhia de Teatro Metamorfose, com performances ao vivo.

Durante os espetáculos no Teatro Amazonas e na inauguração da réplica da cúpula serão distribuídos exemplares gratuitos da “Revista Coquetel”, em uma edição comemorativa ao aniversário do patrimônio cultural.

O público deve apresentar o comprovante de vacinação na entrada | Foto: Michael Dantas/Divulgação

‘Bora Pro Parque’

A programação em homenagem a Manaus conta ainda com a reinauguração do Parque Rio Negro, às 10h, com presença do governador Wilson Lima, e vasta programação cultural coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Um dos destaques é a intervenção dos artistas Deborah Erê, Mia, Lori, Chermie, Tina, Raiz, Arab, Soft, Tial e Raiz.

A partir das 17h, tem a terceira edição do projeto “Bora pro Parque” que vai oferecer, para a comunidade, oficinas, como “Papietagem de garrafa”, com Wilanir Lima; e “Customização em caixa”, com Henrique Violante; e bate-papo sobre plantas medicinais da Amazônia, com Luiz de Souza Coelho, além de roda de capoeira, recreação com grupo Flip e de Vanderlan Santos.

Entre os destaques da programação estão a performance teatral e lançamento do livro “Fábulas e Apólogos da Amazônia”, de Creuza Barbosa e Adriana Barbosa Silva; e a apresentação da Amazonas Band, sob regência do maestro Rui Carvalho, com participação especial da cantora Felicidade Suzy.

O concerto terá transmissão, a partir das 19h, pelo Youtube e redes sociais da Secretaria (@culturadoam) e pela TV Encontro das Águas.

Leia mais:

Compilação cênica "O outro entre nós" será lançada na quarta (27)

Aniversário de 352 anos de Manaus terá mais de 22 horas de festa