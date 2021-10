Curso de Gastronomia da Santa Teresa promove aula show na FIGA 2021

Nesta sexta-feira (22), o público vai aprender a preparar Brisée de frango cremoso | Foto: Divulgação

Manaus - O curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa está presente na edição 2021 da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA). Nesta sexta-feira (22) e sábado (23), a partir das 17h, professores da instituição estarão realizando aula show, ensinando receitas práticas para o dia a dia. A feira acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery. A entrada é gratuita.

A FIGA é promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Amazonas (Abrasel). Começou na última quinta-feira (21) e segue até este sábado (23). A FIGA é um evento que realiza intercâmbio entre chefs regionais e internacionais e divulga a gastronomia da região para diversos países. Além de exposição de produtos e serviços, o evento conta com rodada de negócios, programação técnica e arena gastronômica com participação de chefs renomados da região, do Brasil e de outros países.

Receita

Nesta sexta-feira (22), o público vai aprender a preparar Brisée de frango cremoso. Além do prato, os professores vão ensinar técnicas de preparo da massa e montagem. No sábado (23) a aula será de Mujica, prato tradicional da região, feito com peixe e farinha.

A coordenadora do curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa, Marcia Regina de Carvalho Martins, explica que além de participar das aulas show, o público vai poder conhecer um pouco da proposta pedagógica da graduação oferecida pela instituição. O curso de Gastronomia da FST recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para começar a funcionar em julho deste ano. A graduação recebeu a nota máxima 05 na avaliação do órgão. A avaliação abrange aspectos como infraestrutura, proposta pedagógica e qualificação do corpo docente.

