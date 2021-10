“Boi Manaus” recebe “Eletroboi” de Márcia Novo neste sábado

Considerada uma das 12 personalidades Guardiãs da Amazônia pela Revista Vogue, Márcia Novo vai celebrar 18 anos de carreira com quatro discos gravados | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A capital se rendeu ao Eletroboi de Márcia Novo, que se apresenta neste sábado (23), às 20h30 no palco Boi Manaus com um show exclusivo para comemorar o aniversário de 352 da capital amazonense.

Uma das três vozes femininas do Boi Manaus, é a primeira vez em cinco anos que Márcia Novo tem um show exclusivo na festividade. Ao longo desse tempo, a artista subiu ao palco convidada primeiramente por Israel Paulain, e posteriormente por Klinger Araújo e Canto da Mata, personalidades artísticas que a cantora tem como ídolos.

" Eu sempre tive essa vontade de fazer um show com minha ‘pegada’, o meu repertório e com a minha sonoridade. Agora, o Eletroboi chegou ao Boi Manaus em um palco em que vou poder mostrar minha atitude musical " Márcia Novo, cantora

Ativista da causa ambiental e indígena, Márcia Novo preparou para o público “muita pavulagem” com um pocket show da “Live Eletroboi”, realizada em junho em Parintins, além da saudação aos povos indígenas e clássicos dos anos 90 repaginados em beats eletrônicos.

Presença Feminina

De admiradora de boi-bumbá e participante assídua do evento, para uma das três vozes femininas da 23ª edição, Márcia Novo comemora o fato de que as mulheres vem ganhando mais espaço.

“Acho que é uma vitória maior. As mulheres vem galgando um espaço muito importante dentro do boi e esse ano temos 3 mulheres no Boi Manaus . Apesar de sermos minoria, já é uma grande vitória ter mais de uma mulher compondo o casting”, analisou.

Além de Márcia Novo, Márcia Siqueira e Mara Lima representam as vozes femininas dessa edição do Boi Manaus, que acontece no Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), no bairro Dom Pedro I, Zona Oeste de Manaus, a partir das 18h, entre os dias 22 e 24 de outubro. Inscrições e mais informações pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Márcia Novo

Considerada uma das 12 personalidades Guardiãs da Amazônia pela Revista Vogue, Márcia Novo vai celebrar 18 anos de carreira com quatro discos gravados e reconhecimento no Brasil.

A artista iniciou o movimento “Vidas Indígenas Importam” que tem ajudado diversas famílias com alimentos, remédios e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Além disso, também atua no projeto “Tarumã Alive” que promove conscientização e ações de preservação da maior bacia hidrográfica de Manaus, o Tarumã-Açu. Pelo seu destaque como ativista em causas ambientais e indígenas, foi escolhida como embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

