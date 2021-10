Projeto Teias Urbanas lançará videopoesia no aniversário de Manaus

Manaus (AM) - O projeto Teias Urbanas de ocupação artística por meio da poesia lançará um videopoesia, no próximo domingo (24), em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus. A iniciativa integrará a exposição "Videopoesias na Rua", no Centro Cultural Casa das Artes, situada no Largo São Sebastião. Espaço funciona de terça-feira a domingo, das 15h às 20h.

Teias Urbanas utiliza elementos das linguagens artísticas, literatura e ilustrações, para intervenções visuais na paisagem das ruas de Manaus, transformando locais e incentivando moradores para um novo olhar sobre os locais.

" É um prazer e uma honra poder falar da cidade que amamos, onde crescemos e nos tornamos quem somos. Um prazer falar de Manaus, que é o palco da nossa existência, dos nossos afetos, de nossa vida cotidiana. E o projeto Teias Urbanas é sobre isso: falar poeticamente de Manaus. Falar de como vivo e sinto a cidade, com seus personagens diários, de uma maneira real e não idealizados, pois nem tudo são flores, também há muito do que sonhamos e desejamos para o futuro, aquilo que lutamos para melhorar na nossa amada Manaus " Rafael Cesar, poeta e idealizador do projeto.

Teias Urbanas utiliza elementos das linguagens artísticas | Foto: Divulgação

O videopoema em homenagem ao aniversário da capital mostrará a transformação da cidade, com imagens de 1998 e 2021, visando abordar o aspecto saudoso e afetivo que ocorreu na região com o passar dos anos.

Conforme explica César Nogueira, responsável pela fotografia do videoarte, a exposição fará uma releitura de um vídeo antigo que mostra os locais relevantes do centro da cidade, com imagens comparativas e uma abordagem sobre o passado e o presente.

" Brincamos com a forma, ao dividir a tela em duas e sendo fiel o máximo possível na refilmagem, com o conteúdo, ao colocar lado a lado uma Manaus que não existe mais com a Manaus posta neste ano. E quem não tem essa memória afetiva, afinal de contas Manaus é uma cidade também de imigrantes, pode reconhecer a cidade pela comparação " César Nogueira, responsável pela fotografia da videoarte.

Vídeo mostrará a transformação da cidade | Foto: Divulgação

A direção do vídeo, texto e narração são de Rafael Cesar. A direção de fotografia e montagem de César Nogueira, e a trilha sonora de David Lillo.

Exposição

De acordo com Rafael, a exposição na Casa de Artes terá novos vídeos de poesias e literatura ao longo do tempo. O objetivo da amostra é uma constante renovação com imagens e vídeos, de forma que cada visitante tenha uma experiência única ao visitar o local.

Na 5.ª edição, o "Videopoesias na Rua" já foi apresentado no bairro Nova Vitória, zona Leste de Manaus, com o apoio do Instituto Sol, também no Monte das Oliveiras, zona Norte, com o auxílio da Associação Soul do Monte, além da Compensa, zona Oeste, no Centro Convivência, e no Presidente Vargas, zona Sul, com o apoio do Centro Cultural Jaraqui Psicodélico.

*Com informações da assessoria

