"Ballet das Águas" marca início das festividades natalinas em Manaus

Manaus - Em pleno aniversário de 352 anos da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou o 'Ballet das Águas', espetáculo que mistura cores e músicas tradicionais do Natal, todas sincronizadas com o chafariz localizado na orla da Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

O evento, organizado pelo Fundo Manaus Solidária, marcou o início do 'Natal das Águas, Luz da Esperança', ação que visa levar o sentimento natalino para toda a população de Manaus e que, de acordo com o chefe do Executivo municipal, será o maior da história da cidade.

"Estamos dando início ao Natal de Manaus. A cidade sofreu muito durante a pandemia da Covid-19. O isolamento trouxe muitos problemas para a capital. Estamos recuperando algumas fontes, chafariz e praças, que iremos entregar nas próximas semanas. Além disso, nossos ônibus e carros de lixo estarão iluminados. Faremos o mesmo com pontes, viadutos e passagens de nível. As principais avenidas estarão todas ornamentadas. Teremos sim, o melhor e mais extenso Natal comemorado nesta cidade", enfatizou Almeida.

Além do chafariz, está previsto para a orla da Ponta Negra a instalação do maior presépio em movimento do Brasil, além da já tradicional árvore de Natal.

A cidade receberá ornamentação nas próximas semanas, além de linhas de ônibus e caminhões de lixo, que irão receber lâmpadas de LED, iluminando por onde passar.

Parcerias

O chefe do Executivo municipal explicou que cerca de 80% dos recursos que serão investidos para a realização do “Natal das Águas” vem de empresas parceiras da Prefeitura de Manaus, que decidiram contribuir para o resgate do espírito natalino e proporcionar momentos alegres para a população.

"Quase 80% dos recursos que vamos investir nesse evento são oriundos da iniciativa privada, de parceiros. Assim, vamos ter um supernatal. Teremos uma balsa, que será transformada em um grande presépio, que irá levar essa alegria e encanto para as comunidades ribeirinhas da nossa capital. Teremos a distribuição de brinquedos para os 240 mil alunos da rede municipal de ensino. Todos vão receber um presente. A cada semana, vamos iluminar um ponto da cidade de Manaus, assim como fazemos na nossa casa. E quando chegar em dezembro, esta cidade estará linda, iluminada e colorida", afirmou o prefeito.

Resgatar a esperança

Para a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, o “Natal das Águas” trará muita luz e esperança para a população da cidade, que sofreu tanto durante toda a pandemia do novo coronavírus. Ela salientou que mais de 50 pontos da capital serão ornamentados, levando a festividade para todas as zonas, incluindo a ribeirinha e rural.

"Como sofremos todos juntos com a pandemia do novo coronavírus, pensamos em um Natal lindo para Manaus. A cada semana, teremos uma novidade diferente e na semana do Natal, teremos apresentações na Ponta Negra, na avenida Itaúba, para agraciar a população da zona Leste. Na zona Norte, vamos montar um ponto dentro do Viver Melhor. Tudo foi pensado com muito amor e carinho, para trazer o manauara e fazer a nossa cidade muito mais linda. Trazer para o nosso povo, um Natal de muita luz e esperança", concluiu.

