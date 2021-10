Teatro Amazonas terá programação especial para o Halloween

O agendamento para visitação está disponível pelo Portal da Cultura | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - No fim de semana, o Teatro Amazonas apresenta uma programação especial alusiva ao Halloween, com visita noturna performática e o concerto temático "Surpresas de Terror", com a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA).

O agendamento para visitação no sábado (30) e domingo (31) está disponível pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) ou site do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br). As vagas para o concerto estão esgotadas.

Entre as apresentações está uma visita noturna performática pelo Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/SEC

A visita performática “As Histórias de Terror da Casa de Ópera", com base nos relatos de fatos vivenciados por funcionários do Teatro, vai proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial assustadora. A direção e o roteiro são de Frank Brandão Júnior, pesquisa de Victor Libório e colaboração de artistas do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Haverá também um concerto temático, o "Surpresas de Terror" | Foto: Michael Dantas/SEC

Já a Orquestra de Câmara do Amazonas traz, para o público, o concerto "Surpresas de Terror", às 20h, de sábado, e às 19h, de domingo.

Segundo a gerente de Turismo do Teatro Amazonas, Aline Santana, a segunda edição do Halloween vai ser mais interativa, com três sessões da visita em cada dia. Ela destaca que, sábado, as visitas acontecem às 21h, 22h e 23h, enquanto no domingo, as sessões iniciam às 20h, 21h e 22h.

“Neste ano, a temática é diferente, mais didática, pedagógica, realmente focada em uma pesquisa”, afirma a idealizadora do projeto.

Crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita. Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Protocolos

O Teatro Amazonas segue todas as medidas de segurança, como disponibilidade de estações de álcool gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada e distanciamento no salão de espetáculos. O uso de máscara e a apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19 são obrigatórios.

*Com informações da assessoria

