Programação especial celebrou aniversário de Manaus no centro

A programação começou às 11h, com o espetáculo “Manaus, Mana, Maninha”, do Balé Folclórico. | Foto: Michael Dantas e Moacyr Massulo

Manaus (AM) - Os manauaras que foram ao Teatro Amazonas e ao Largo de São Sebastião neste domingo (24/10) celebraram os 352 anos da capital do Amazonas com uma programação artística e educativa de forma gratuita.Os espetáculos “Manaus, Mana, Maninha”, do Balé Folclórico do Amazonas, e “Quero Voltar a Sorrir”, com grupos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; a inauguração da réplica da cúpula do Teatro e a distribuição da revista “Coquetel”, em alusão aos 125 anos do patrimônio histórico, foram os destaques.

A programação oferecida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, começou às 11h, com o espetáculo “Manaus, Mana, Maninha”, do Balé Folclórico.

O grupo contou a trajetória de Manaus pela diversidade da capital amazonense, desde o povo hospitaleiro à beleza arquitetônica, com uma síntese de elementos folclóricos, musicais, religiosos e culinários.

" Fizemos uma linha do tempo com a Manaus antiga, de uma forma bem leve, bem sutil e juntamos características que temos nos nossos espetáculos. O Balé Folclórico está sempre inovando, e ‘Manaus, Mana, Maninha’ também teve muita novidade. " Conceição Souza, diretora do corpo artístico

Às 17h teve a primeira sessão do espetáculo “Quero Voltar a Sorrir”, que, por meio dos personagens infantis Coaraci e Jaci (Sol e Lua em tupi-guarani), fez com que as famílias aprendessem curiosidades históricas sobre Manaus e o Amazonas, a vida ribeirinha e os diversos ritmos que fazem parte da região Norte, por meio de apresentações musicais, com bailarinos e coral.

O espetáculo teve duas sessões, a última às 19h, e foi protagonizado pelos grupos artísticos do Liceu: o Grupo Experimental de Teatro, Camerata de Violões, Orquestra Jovem Claudio Santoro, Orquestra de Repertório Popular, Balé Jovem Claudio Santoro e os Corais Adulto, Infantil e Infantojuvenil.

A autônoma Sueli Ferreira de Brito viu o espetáculo com a filha, Luani, de 6 anos, que estava no Teatro Amazonas pela primeira vez, e a sogra.

" Eu adorei cada detalhe da apresentação e aprendi muita coisa sobre Manaus. A parte que mais gostei foi quando dançaram carimbó. " Sueli Ferreira de Brito, autônoma

A cozinheira Kate Melo também compareceu com a filha, Rebeca, de 6 anos, para a primeira sessão do espetáculo.

" Achei muito legal por ser algo cem por cento sobre a nossa cultura e sobre a nossa região, até passando pelos nossos ritmos. Não foi algo apenas lúdico, mas educativo. Foi uma bela forma de comemorar o aniversário da cidade. A única coisa que não gostei, foi que acabou. " Kate Melo, cozinheira

Réplica da Cúpula

Os visitantes e turistas do Largo de São Sebastião agora terão mais um atrativo no local com a réplica da cúpula do Teatro Amazonas.

Projetada pelo artista plástico Jandr Reis, a estrutura inaugurada na noite de domingo faz parte das comemorações de aniversário de 125 anos do patrimônio histórico e dos 352 anos de Manaus.

A inauguração contou com a presença do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

" Neste dia muito significativo, por ser aniversário da nossa querida cidade de Manaus, o Governo do Amazonas entregou à população uma programação especial, começando pela reabertura do Parque Rio Negro, totalmente revitalizado, que já recebe o ‘Bora pro Parque’, com programação para família, e aqui tivemos espetáculos maravilhosos, além da entrega da réplica da cúpula, mais uma atração no cartão-postal que é o Largo para as pessoas visitarem. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

A inauguração da réplica contou a presença ilustre do ex-governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro, e de barões amazonenses da Belle Époque, revividos por atores, que passearam pelo local. Os atores tiraram fotos com os turistas do Largo e também explicaram curiosidades sobre o Teatro Amazonas. A turismóloga Eliane Gomes compareceu ao Largo e acompanhou a inauguração da réplica com o filho e a irmã, e elogiou a programação.

" Eu adorei a programação hoje, e a réplica está muito bonita, é o tipo de coisa que temos que ter sempre porque passa conhecimento sobre a nossa história. " Eliane Gomes, turismóloga

A programação começou às 11h, com o espetáculo “Manaus, Mana, Maninha”, do Balé Folclórico. | Foto: Michael Dantas e Moacyr Massulo

Revista ‘Coquetel’

Tanto durante as sessões do espetáculo “Quero Voltar a Sorrir”, como durante a inauguração da réplica da cúpula do Teatro Amazonas, o público recebeu exemplares gratuitos da revista “Coquetel”, edição comemorativa do aniversário do patrimônio cultural, com passatempos diversos.

" São brincadeiras para toda a família, como caça-palavras e cruzadinhas, que contam um pouco da história do Teatro Amazonas, como as atrações que já passaram pelo local, artistas que decoraram o patrimônio e muito mais. Conhecendo um pouco da história do Teatro, o público também conhece um pouco mais de Manaus. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa

Naia Abtibol e a sobrinha Lara Souza, de 8 anos, começaram a resolver as brincadeiras da revista logo após receberem os exemplares.

" Eu gostei muito das curiosidades encontradas, coisas que eu não sabia e estou gostando muito. " Naia Abtibol,

" Eu já visitei o Teatro Amazonas, cresci conhecendo, mas não sabia que ia fazer 125 anos, achei que era mais antigo, acho que a revista vai ser muito interessante para mim. " Lara Souza,

A publicação será distribuída gratuitamente nos espetáculos infantis apresentados no Teatro Amazonas.

Leia mais:

Manaus é a cidade que respira e inspira cultura

Manaus supera desafios e chega aos 352 anos