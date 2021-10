Projeto‘Bora pro Parque’ em Manaus oferece lazer aos amazonenses

A terceira edição aconteceu neste domingo (24). | Foto: Divulgação

Manaus - O “Bora pro Parque”, projeto da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, está de volta em Manaus. A terceira edição aconteceu neste domingo (24), ao longo do Parque Rio Negro, que foi reinaugurado pelo governador Wilson Lima. Entre as atividades, o público pôde participar de oficinas, brincadeiras infantis, aulas de dança ao ar livre e assistir a performances teatrais, além da apresentação da Amazonas Band, com regência do maestro Rui Carvalho e participação da cantora Felicidade Suzy.

“Entregamos um espaço totalmente revitalizado, com atividades voltadas para que a população tenha acesso a lazer, cultura e esporte”, afirmou Marcos Apolo Muniz, titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

Moradora do São Raimundo há 30 anos, a contadora Cristiane Queiroz conta que frequenta o parque para corridas. “Estamos muito felizes com o retorno do Parque Rio Negro, que faz parte da nossa rotina. Estávamos correndo na praça da Glória durante a reforma do espaço. Agora, podemos praticar esportes em segurança”, comentou a moradora da comunidade.

A dona de casa Marivone Nino levou o filho de 5 anos para participar das brincadeiras infantis e destacou que o local é ideal também para as crianças andarem de bicicleta. “É a primeira vez que venho ao parque, ficou muito bonito depois da reforma. Lugares assim precisam ser preservados para que as crianças possam brincar com mais liberdade”, disse.

A publicitária Carli Cardoso é moradora da Ponta Negra, mas esteve na orla do São Raimundo para conferir a intervenção de grafite com artistas como Deborah Erê, Mia, Lori, Chermie, Tina, Raiz, Arab, Soft e Tial, no muro do estacionamento. “Eu vim conhecer e gostei muito, dá para passear com cachorro, tem muitas crianças, um ambiente bem diverso, onde dá para fazer muitas atividades ao ar livre”, avaliou.

Klicia Ribeiro é de Coari, mas mora em Manaus há dois anos. Ela levou a filha de 7 anos para conhecer o espaço e ainda aproveitou a aula de dança. “Tem opções para crianças e adultos, todo mundo se diverte”, afirmou.

Entre as atividades, o público pôde participar de oficinas, brincadeiras infantis, aulas de dança ao ar livre e assistir a performances teatrais. | Foto: Secom

Estrutura

Inaugurado em 2015, o Parque Rio Negro tem uma área de 36.590m² totalmente urbanizada, com espaços para prática esportiva, com uma academia ao ar livre com 16 equipamentos, área verde com jardins, quiosques, quatro praças, guaritas, banheiros, estacionamento e prédio para administração. O espaço fica aberto diariamente, das 6h às 22h.

A revitalização do local foi executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e contemplou o reparo e pintura dos bancos, cestos coletores, pintura do gradil e pergolado, substituição dos brinquedos do playground e equipamentos da academia ao ar livre, pintura e reforma dos quiosques da administração e depósito, além da limpeza dos canais de drenagem com a desobstrução e restauração das instalações de esgoto.

* Com informações da assessoria

