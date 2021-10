O melhor da MPB e Rock Nacional é com Angelo Speranza, neste sábado

Speranza tem sua carreira consolidada na música Amazonense | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Angelo Speranza pretende fazer da noite deste sábado (30), inesquecível. Assim, convoca seus fãs e as pessoas que ainda não conhecem seu trabalho para curtir um show super especial de muita MPB e Rock Nacional.

O convite é para ir ao show e cada ouvinte se divertir com as músicas e a peculiar interpretação de Speranza. O show acontece no bar Botequim, que fica na rua Barroso, 279 - Centro, a partir das 20h30.

Angelo afirma que esses dois últimos anos foram atípicos por diversos motivos e, maior deles é que o cantor está em fase final de seus estudos no Programa de Pós Graduação em Educação pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no curso de Doutoramento em Educação.

Por isso, o artista decidiu ser sua última apresentação musical do ano de 2021 e para se dedicar totalmente a escrita de sua tese, dará um "até breve" aos palcos.

" Será uma parada de sete meses. Logo estarei de volta e conto com a presença de todos" " Angelo Speranza, cantor





Speranza tem sua carreira consolidada na música Amazonense nos palcos do teatro dos Artistas e dos Estudantes, na música, iniciou em corais de igreja. Posteriormente, no Hall do ICHL da Ufam , onde formou-se Pedagogo e fez o Mestrado em Educação.

Somente a partir de 2013, Speranza deu início a sua carreira em bares, casas de show de Manaus e de algumas cidades do interior como Parintins, Maués e Tabatinga. Suas apresentações lhe renderam diversos convites para shows com bandas locais como a Official 80 e convites para interpretar músicas inéditas como este ano de 2021, de compositores de São Paulo, Eduardo Santhana e Carlos Henry no Festival da Canção de Itacoatiara, que aconteceu de forma on LINE em setembro.

O Bar Botequim, foi o segundo local onde Speranza afirma ter aberto as portas para sua carreira como intérprete da MPB e do Rock Nacional na cidade, na noite manauara. O primeiro local que Angelo se apresentou em 2013, já não existe mais.

Portanto, o motivo de ser esse show também é agradecer aos proprietários e frequentadores do Botequim pelo carinho e receptividade. A apresentação terá três horas de muita MPB e Rock Nacional e Angelo será acompanhado, desta vez, no violão pelo seu amigo músico, produtor, cantor e compositor Jefferson Mariano.

