Contemplados do “Prêmio Zezinho Corrêa” recebem pagamentos em Manaus

MANAUS (AM) - Os 271 projetos contemplados no “Edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa 2021” começam a receber o pagamento gradativo.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), iniciou nesta quarta (27) e segue até sexta (29). O investimento total do edital na cadeia econômica da cultura na capital amazonense é superior a R$ 1 milhão, dividido em prêmios que vão de R$ 1.900 até R$ 10 mil.

Conforme o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, as premiações atendem à determinação do prefeito David Almeida de contemplar o teto máximo de projetos, para que sejam fortalecidas as políticas públicas para a cultura a partir de editais.

" Iniciamos o pagamento dos vencedores do edital e, até a tarde desta quarta-feira, 27/10, realizamos o pagamento de 157 artistas. Esse é um passo fundamental para auxiliar, fomentar e impulsionar a economia da cadeia da cultura, assim como projetos de produção e difusão artístico-cultural para essa classe, que foi tanto afetada pela pandemia da Covid-19. E, por ordem do prefeito, estamos premiando o máximo de projetos " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

O nome do prêmio é uma homenagem ao cantor Zezinho Corrêa, que morreu no dia 6 de fevereiro deste ano, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

O Edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa é dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, manifestações culturais, música e teatro. Em todas as categorias, os prêmios estão distribuídos em valores de R$ 1.900, R$ 3,7 mil, R$ 4,6 mil, R$ 5 mil, R$ 6 mil e R$ 10 mil.

