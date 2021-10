Artesãos do AM participam do 14° Salão do Artesanato em Brasília

Artesãos contam com um espaço destinado para mostrar suas peças | Foto: Gustavo Leite/Setemp

BRASÍLIA (DF) - Iniciou nesta quarta-feira (27) e segue até domingo (31) o 14° Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras. O Amazonas possui oito artesãos na feira.

O apoio foi do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

No estande do Amazonas no Salão, que acontece na Arena de Eventos do Pátio Brasil, o público poderá conferir produtos como cestarias, ecojoias, biojoias, esculturas, dentre outros itens.

No local, os artesãos contam com um espaço destinado para mostrar suas peças, sendo uma oportunidade para comercialização de seus produtos.

A titular da Setemp, Neila Azrak, que está presente no evento, destacou a importância do Governo do Amazonas em estar sendo representado no Salão.

“Fico muito honrada em poder acompanhar os profissionais em cada evento nacional que é realizado e de que somos convidados para participar. O artesanato amazonense é reconhecido mundialmente, e mostrar a força desse segmento na 14° Mostra de Artesanato é importante para estes artesãos”, comemora.

