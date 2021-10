“Teatro.Doc” conta histórias de grupos teatrais do AM no Youtube

O Teatro.Doc. tem a proposta de apresentar ao público o cenário teatral de Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A trajetória de oito grupos/movimentos teatrais atuantes na cidade de Manaus é contada em oito episódios por meio do projeto Teatro.Doc, idealizado pela artista Dinne Queiroz e lançado no dia 22 de outubro.

Os episódios da série , que possuem entre 20 e 25 minutos, serão veiculados uma vez na semana por meio do canal “Teatro na Rede”, no Youtube.

O Teatro.Doc. tem a proposta de apresentar ao público o cenário teatral de Manaus por meio dos trabalhos dos grupos e da produção atual em diferentes localidades, que vão do centro às zonas periféricas, formando assim um panorama da resistência teatral de Manaus.

" Essa também é uma maneira de promover a ação do canal, que possui conteúdo formativo, documental, histórico e memorialístico da cidade, despertando o interesse da nova geração " Dinne Queiroz, artista

A primeira etapa do Teatro. Doc apresenta a história de oito representantes da linguagem teatral, que desempenham notáveis projetos no Amazonas. São a Cia. De Teatro Metamorfose, A Rã QI RI, Ateliê 23, Interarte, Grutec, Soufflé de Bodó Company, Projeto Arte e Comunidade, grupo Interarte e Grupo Criaté. O primeiro episódio conta a trajetória do grupo Ateliê 23.

Os documentários seguiram um roteiro estruturado para que o público pudesse acompanhar e conhecer o percurso artístico dos trabalhos desenvolvidos na cidade, uma vez que o projeto fala também de memória social, iniciada em épocas diferentes, mas que se cruzam na cena atual.

Gravado durante a pandemia, o projeto seguiu todos os protocolos de segurança sanitária determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Cada grupo tem sua metodologia de trabalho, sua linguagem, sua pesquisa, sua forma de fazer teatral e há espaço para todos. Queremos mostrar a variedade e riqueza que o nosso teatro tem a oferecer e chamar a atenção do público que ainda não conhece esses trabalhos. São documentários que ficarão a disposição do público em geral e que também servem como promoção e reconhecimento dessas trajetórias ímpares. As perguntas foram, de modo geral, comum a todos, e uma é especial: o que você pensa do teatro amazonense? A resposta foi livremente feita por cada representante”, completa Dinne.

