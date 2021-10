Inscrições para editais culturais seguem no Amazonas

Saiba os prazos de inscrições no AM | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- Os prêmios Amazonas Criativo, Equipa Cultura e Amazonas Cultura em Rede estão nos últimos dias de inscrições abertas. Os editais fazem parte do programa +Cultura, pacote de ações voltadas ao setor lançado pelo governador Wilson Lima.

O Amazonas Criativo disponibiliza R$ 6 milhões para projetos inéditos, na capital e no interior, em diversas manifestações culturais e de economia criativa, presenciais ou virtuais.

A inscrição pode ser realizada até 3 de novembro, no Portal da Cultura, no link: https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-premio-amazonas-criativo/ .

Os prêmios têm valor mínimo de R$ 15 mil e máximo de R$ 45 mil. Os projetos devem ser realizados entre janeiro e junho de 2022.

O Equipa Cultura é voltado para aquisição de bens patrimoniais permanentes que visem atender projetos artísticos, culturais e de economia criativa.

A inscrição pode ser realizada no link https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-equipa-cultura-2021/ , até o dia 5 de novembro.

Os prêmios variam entre R$ 15 mil e R$ 35 mil. Poderão ser adquiridos bens como mobiliário de escritório, máquina fotográfica, computador, ferramentas, veículos, equipamentos de iluminação, sonorização, projeção, instrumentos musicais, dentre outros.

Já o Prêmio Amazonas Cultura em Rede é destinado a projetos que envolvam de forma colaborativa a cadeia produtiva da cultura e está com inscrições abertas até o dia 6 de novembro, no link: https://editais.cultura.am.gov.br/novo/edital-amazonas-cultura-em-rede/ . O edital contempla propostas como encontros, mostras, festivais e circulação de apresentações artísticas.

No total, o Amazonas Cultura em Rede disponibiliza R$ 1,2 milhão para premiação de 12 propostas. As atividades selecionadas no edital devem ser gratuitas, de forma presencial, entre janeiro e junho de 2022.

A circulação deve ser realizada em, no mínimo, três cidades, sendo pelo menos uma no Amazonas. As demais podem ser realizadas fora do estado do Amazonas, porém, dentro da Região Norte.

Todos os proponentes devem estar previamente inseridos no Cadastro Estadual de Cultura, com orientação de terem concluído o processo 15 dias antes do prazo limite para a inscrição.

Para esclarecer dúvidas e oferecer direcionamento sobre editais abertos para classe artística, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, disponibiliza canal de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por telefone, e-mail e redes sociais.

A linha direta com a pasta funciona por meio dos contatos (92) 3232-5555, 99177-6442 (Whatsapp) e do e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Artistas indígenas participam de websérie cultural

Casinha de Livros chegam a quatro escolas de Manaus