Websérie conta história de bar temático de rock em Manaus

MANAUS (AM)- A websérie "BIP TOP - Mangarataia & Rock" vai contar a história da "BIPTOP BATIDAS", casa noturna referência em rock e batidas nos anos 80 em Manaus.



A proposta do trabalho é uma imersão nos anos 80 e na cena cultural amazonense do rock, com direito a memórias em solos de guitarra e batidas de mangarataia.

Localizado na rua Ramos Ferreira, esquina com a Getúlio Vargas, o BIPTOP BATIDAS pertencia ao casal Jonas e Marília, que, na época, inovou ao criar um bar onde os visitantes podiam colocar suas fitas, com as músicas que queriam ouvir.

Filas eram formadas ao redor do toca-fitas no balcão. Enquanto esperavam a sua vez, curtiam o som que estivesse tocando, de Pink Floyd a Kreator, de Sepultura a Ratos de Porão.

Em meio a esse cenário, havia ainda um fliperama, e diversas bebidas, sendo a batida de mangarataia a queridinha, e que virou marca registrada para os fãs de carteirinha do local e para muitas bandas nacionais que fizeram dedicatórias nas capas e encartes dos discos agradecendo a Biptop e a batida de Mangarataia.

O roteiro conta a história do movimento de rock da época, e tem como protagonistas pessoas que fizeram parte do cenário, seja como artistas ou fãs desse estilo musical, frequentadores do extinto bar, que podem participar da produção da websérie, com o envio de depoimentos e fotos das boas memórias que construíram no local, por meio de um grupo criado no whatsapp.

Quem viveu essa época, lembra com saudade e tem a certeza de que é possível eternizar aqueles momentos. É o caso do autor-roteirista da websérie, Chicco Moreira, amazonense e que leva o rock and roll na veia.

" Nós queríamos um lugar onde pudéssemos ouvir nosso som, que era pesado demais pra época. Até a chegada do BIPTOP, não tinha. Quando a BIPTOP chegou, foi muito bom. Nós nos sentíamos em casa, acolhido " Chicco Moreira, autor-roteirista da websérie

Aqueles que assim como Chicco tiveram a sorte de fazer parte dessa história, integrando o movimento de rock pesado da época podem enviar seus depoimentos, com novas histórias, fotos, imagens e posters, para ampliar esse universo underground.

Através de formulário ( https://forms.gle/aU28oCmREphpkdfJA ), as pessoas vão poder mandar as informações e anexar os arquivos, com data limite até 31.10.

Também é possível fazer o envio das memórias por whatsapp, pelo telefone (92) 9279-4546. Serão aceitos os arquivos digitais nos seguintes formatos: PDF JPG, PNG e WAV. Ou seja, fotos, vídeos (com até dois minutos de duração), áudios e arquivos de jornal.

Os detalhes nostálgicos serão contados ao longo de seis episódios de 13 minutos, com uma reconstrução afetiva da atmosfera de um bar de rock democrático e plural, como nunca se viu na cidade, que influenciou o nascimento de um movimento que impulsionou músicos e produtores culturais.

A previsão de lançamento da Websérie é para a primeira quinzena de dezembro, em data a ser definida pela produção.

O material está sendo produzida pela Tamba-Tajá Criações com apoio da Airumã Produções, 602 Filmes e recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do prêmio Feliciano Lana da Secretaria de Estado de Cultura e Economia CriaEva (SEC-AM) e será veiculada inicialmente em Canal no Youtube, com links nas demais redes sociais.

