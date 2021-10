Manaus recebe espetáculo de livro inspirado na Amazônia

Em Manaus, o espetáculo é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Foi durante as férias em família em 2017, deitada em uma rede no museu do seringal, que Sandra Sahd finalizou os capítulos daquele que seria o seu primeiro livro infantojuvenil. Quatro anos depois, "O Encanto da Minhoca" desembarca em Manaus para, dessa vez, inspirar as pessoas da cidade.

O livro foi adaptado para o teatro e levou ao palco um pedacinho do reconforto que ela encontrou na Amazônia.

" Eu nunca tinha ido antes a Manaus ou pesquisado sobre a cidade, mas tem um lugar em particular que menciono no livro que é literalmente a casa de Naldinho (personagem principal)! Uma coincidência que, além de me chamar muito a atenção, me emocionou demais. Naquela época, eu estava incomodada com o prazo da produção do livro, tinha escrito apenas dois capítulos e depois entrei num bloqueio criativo persistente, que só se encerrou quando cheguei aqui. Então trazer o Naldinho para cá é uma oportunidade de agradecer ao lugar que me despontou para a literatura infanto-juvenil " Sandra Sahd, escritora

Entre os dias 3 e 5 de novembro, o espetáculo será apresentado em 12 sessões abertas ao público, sempre às 9h, 10h30, 14h e 15h30.

Ao longo de aproximadamente cem páginas, o livro, ilustrado por Dimaz Restivo, é inspirado em fatos e viaja na história de um menino apaixonado pela natureza | Foto: Divulgação

Os ingressos para o espetáculo, que tem classificação livre, devem ser retirados no próprio local com uma hora de antecedência: quarta e quinta-feira as sessões acontecem no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola; na sexta-feira as apresentações ocorrem na Casa Mamãe Margarida. Ao final de cada encenação haverá distribuição gratuita do livro homônimo.

Ao longo de aproximadamente cem páginas, o livro, ilustrado por Dimaz Restivo, é inspirado em fatos e viaja na história de um menino apaixonado pela natureza e que tem como amigas uma flor de lótus (Floris) e uma minhoca encantada (Filó).

Depois de um acidente que o faz perder os movimentos de um dos braços, Naldinho encontra respostas na virtude da gratidão.

O livro foi adaptado para o teatro | Foto: Divulgação

“A mensagem é aprender a ser grato a tudo, às coisas boas e ruins que acontecem em nossa vida e que servem para nos impulsionar, nos tirar da zona de conforto, nos permitir ser quem somos em nossa plenitude”, pontua Sahd.

Em Manaus, o espetáculo é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura e produção da Cacho de Ideias.

SERVIÇO:

O Encanto da Minhoca em Manaus

Data: Quarta-feira (3) e Quinta-feira (4)

Horários: 9h, 10h30, 14h e 15h30

Local: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola | R. Gandú, 119, Cidade Nova

Ingressos: Gratuitos, com retirara uma hora antes de cada sessão

Data: Sexta-feira (5)

Horários: 9h, 10h30, 14h e 15h30

Local: Casa Mamãe Margarida | R. Penetração II, 249, São José

Ingressos: Gratuitos, com retirara uma hora antes de cada sessão

Classificação livre

*Com informações da assessoria

