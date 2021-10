Prefeito de Parintins confirma Festival Folclórico em 2022

A realização do evento está sendo discutida com o Governo do Estado | Foto: Divulgação/ ManausCult

PARINTINS (AM)- O prefeito de Parintins Bi Garcia confirmou na manhã desta quinta-feira (28) a realização do Festival Folclórico de Parintins em 2022. A confirmação foi feita durante entrevista a uma rádio Band News Difusora.

O evento deve acontecer com 50% da capacidade de público no Bumbódromo. Ele informou que este deve ser o maior evento cultural no Amazonas nos últimos anos, com a injeção de R$ 100 milhões na economia da cidade.

A realização do evento está sendo discutida com o Governo do Estado. O evento tem previsão de ocorrer de 22 a 29 de junho do ano que vem.

“É o que a gente chama de eventos-teste. Eu acredito que vamos ter um grande festival no ano que vem. São dois anos que a gente não consegue realizar o festival devido à pandemia e agora a gente volta com força total”, declarou o prefeito em entrevista.

Esquema de vacinação e casos

Segundo o Boletim Epidemiológico da Covid-19 nº 28, divulgado nesta quarta-feira (27), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o Amazonas segue em baixo risco para transmissão da Covid-19, permanecendo na fase amarela (fase 2).

A média móvel diária de morte por Covid-19 no Estado reduziu 33%, nos últimos 14 dias.

Parintins é o segundo na lista do interior do Amazonas em números de casos da doença, com 46.924 notificações, 10.075 casos confirmados e 357 mortes.

O esquema de vacinação em Parintins é um dos mais avançados no estado. Segundo dados do vacinômetro, a cidade conta com 47,2% do esquema completo, 63,5% para a primeira dose e 72,9% para a segunda.

Festival em formato virtual

Pelo segundo ano consecutivo, em junho deste ano, Caprichoso e Garantido levaram para o Bumbódromo uma apresentação mais intimista.

O objetivo era para manter a tradição do Festival Folclórico de Parintins, adiado novamente, por conta da pandemia de Covid-19. Sem a presença de público, os bumbás entraram na arena com transmissão pela TV aberta.

A live teve objetivo de gerar renda para trabalhadores envolvidos no evento, principal propulsor econômico da cidade.

O momento foi marcado por emoção. Artistas que morreram por conta da Covid-19 foram homenageados.

Faleceu em Manaus o Klinger Araújo, o compositor de grandes toadas históricas do boi Caprichoso, J. Carlos Portilho, ex-artistas e colaboradores, além de sócios.

Todos foram homenageados na frente do curral do boi com um cortejo e toda uma cerimônia.

