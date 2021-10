História de artesã Waraó é contada em minidocumentário

A exposição reúne nove artistas indígenas das etnias Kokama, Dessana, Tukano, Mura e Tikuna de comunidades residentes em Manaus | Foto: Walter Barbosa / Concultura

MANAUS (AM)- A história de sobrevivência, superação e persistência de uma família de 11 membros que começou com a expulsão de seu povo da comunidade São Francisco de Guayo, na Venezuela, e hoje mora em Manaus, tem como protagonista a matriarca artesã Otília Malalu.

Ela que foi convidada pelos artistas indígenas de Manaus a expor suas obras na 1ª Mostra de Arte Indígena de Manaus - “Nosso Povo”, que está sendo realizada até esta sexta (29) na galeria do Palácio Rio Branco, praça Dom Pedro II, centro histórico.

A mostra é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e apoio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult).

A exposição reúne nove artistas indígenas das etnias Kokama, Dessana, Tukano, Mura e Tikuna de comunidades residentes em Manaus. Além da exposição com as obras de cada artista, uma websérie com minidocumentário conta as histórias dos artistas, com direção do produtor Walter Santos.

A artesã Waraó Otília Malalu, 62, chegou a Manaus pouco antes da pandemia de Covid 19, em 2019, e passou a fazer parte das estatísticas da migração junto com os 11 membros de sua família, e mais dezenas de indígenas de nove famílias que vieram juntos ganhar a vida.

Ela conta que teve pouco tempo para vender suas peças, e como não conseguiu comercializar, deixou-as em casa e pensava em desistir e jogar fora tudo por conta das dificuldades.

Foi quando surgiu o convite para participar da exposição indígena e de colocar à venda seus produtos no Centro de Medicina e Artesanato Indígena de Manaus, na rua Bernardo Ramos, Centro.

O conjunto de trançado Waraó é feito com fibra de buriti, um vaso, um cesto, um paneiro e três suportes de pratos em palha clara com leves pontos de cor, com design simples.

“Traz consigo a luta de um povo pela sobrevivência identitária, de uma tradição passada de mãe para filha”, avalia a produtora da exposição Monik Ventilari.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Artistas indígenas fazem parte de websérie cultural

Artesãos do AM expõem obras em Brasília