Manaus realiza saraus literários para celebrar dia nacional do livro

No domingo (31), acontece o sarau literário para celebrar o Dia D - Drummond | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A cidade de Manaus que respira e inspira cultura realiza nesta sexta (29) e domingo (31), dois saraus importantes que celebram a literatura brasileira.

Será realizado nesta sexta-feira (29) um sarau literário e um bate-papo com o tema “O livro e a formação do ser humano ou a viagem da palavra”, às 10h, na biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista , praça do Congresso, Centro.

Estarão presentes escritores, leitores e alunos da rede pública de ensino. Os debatedores do tema proposto são o escritor Sérgio Freire e o poeta Carlos Guedelha. O sarau literário terá recitações do ator e diretor Leonardo Novelino e do ator Fabrício Mendes.

No domingo (31), acontece o sarau literário para celebrar o Dia D - Drummond, uma homenagem à vida e poesia de Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro.

O evento acontece na praça Dom Pedro II, Centro, com as presenças de escritores, poetas, leitores e estudantes.

A apresentação será feita pela conterrânea do poeta de Itabira, em Minas Gerais, a professora de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Carolina Cecília.

O sarau poético terá a participação do ator e diretor Leonardo Novelino, do ator Fabrício Mendes e dos alunos da UEA Thayná Liartes e Mateus Cardozo.

Literatura

O Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de outubro, porque foi nesse dia, em 1810, que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada.

Na época, foi trazido para o local um grande acervo da Real Biblioteca Portuguesa. O primeiro livro editado no Brasil foi a obra de Tomás Antônio Gonzaga, "Marília de Dirceu", em 1808.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Maioria dos brasileiros querem retomada de atividades culturais

Espaço culturais faz eventos alternativos