Artista plástico cria linha exclusiva de obras da “Voz dos Oceanos”

RIO DE JANEIRO (RJ) – O artista plástico Cainã Gartner, em conjunto com o projeto Voz dos Oceanos, acaba de lançar a primeira escultura em madeira do Projeto “Bons Ventos”.

A obra é uma releitura de um veleiro esculpido à mão em madeira, com base de granito e detalhes em ouro de 22 quilates e terá uma tiragem limitada de apenas 30 unidades e o lançamento, em pré-venda pelo site: cainastore.com.br .

Parte do valor arrecadado será revertido para o movimento mundial de combate à poluição de plásticos no mar Voz dos Oceanos, que inclui uma expedição marítima liderada pela Família Schurmann.

Segundo Cainã Gartner, a inspiração para a concepção da obra aconteceu quando teve contato com a partida da Família Schurmann para o início da expedição.

A obra possui 50 centímetros de altura e 12 quilos | Foto: Divulgação

" Uma das situações que mais chamou minha atenção foi o fato de as pessoas estarem falando ‘Bons Ventos’ no momento da partida da Família Schurmann de Santa Catarina para a expedição Voz dos Oceanos. Vi aquela mensagem significativa, de boas energias à expedição, transformada em arte " Cainã Gartner, artista

Essa é uma obra que marca o início de uma história de impulso à preservação dos mares.

Com cerca de 50 centímetros de altura e 12 quilos de materiais nobres, devidamente certificadas, esculpidos à mão com aspectos orgânicos pelo Artista Cainã Gartner, cada obra custa a partir de R$ 9 mil e terá tiragem de 30 unidades. Possui um design formado por contrastes, entre linhas retas e curvadas elaboradas a partir de serras e tornos, e de tonalidades como dourado do ouro e marrom. É vendida de forma exclusiva pelo site: cainastore.com.br

Sobre o “artista carpinteiro”

Conhecido por dar formas impensáveis na madeira bruta, Cainã é a quarta geração de carpinteiros da família Gartner. Ficou conhecido no Brasil e exterior pela concepção de obras voltadas ao mercado de luxo. É o único artista no mundo com projetos licenciados em parceria com a Senna Brands - que inclui obras assinadas como: a Luva, o Capacete do Senna e o Senna Tri, composto por um trio de capacetes em menor escala de tamanho e que eterniza o tricampeonato mundial do piloto brasileiro.

