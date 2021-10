Luka Bass é atração nacional no Halloween da Arena da Amazônia

O espetáculo recebe pela primeira vez em Manaus, a atração nacional Luka Bass | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- A Arena da Amazônia estará em clima de Halloween nesta sexta-feira (29). Luka Bass é a atração nacional da noite.

O "Halloween Round 4", inicia partir das 21h. Inspirada na série Round 6, da Netflix, o evento terá ambientação temática, espaços instangramáveis e uma estrutura nunca antes vista em eventos do gênero na cidade.

" As festas de halloween têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil e Manaus não poderia ficar de fora dessas comemorações. Então, esse evento foi todo pensado e elaborado de forma para firmar de vez Manaus entre as cidades que oferecem entretenimento de qualidade para seu público, tudo isso alinhado a segurança necessária e neste momento seguindo os protocolos de saúde " Gerson Sampaio, presidente da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas

O espetáculo recebe pela primeira vez em Manaus, a atração nacional Luka Bass. John Veiga, Meu Xodó, 40 graus e Rodrigo Chiroque também se apresentam. Nos intervalos DJ John é quem comanda a festa.

Luka Bass é uma das novas vozes que despontam no cenário forrozeiro. Oficialmente lançou carreira solo em 2019, mas antes percorria o Brasil como produtor e baixista do saudoso Gabriel Diniz.

O projeto Luka Bass é um recomeço para quase toda a banda, cinco de seus seis músicos faziam parte da banda de Gabriel Diniz.

O novo projeto já chegou com uma música embalada na boca do povo "você merece um @". A música foi escrita há mais de um ano e pega carona no hábito bastante atual das pessoas pedirem para ser divulgadas em redes sociais com o intuito de ganhar seguidores.



Para participar da festa é necessário que a pessoa esteja com o plano de vacinação contra a Covid-19 em dia. É recomendável que o uso de fantasia ou roupas pretas ou de cores escuras.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão a vendas pela internet no site www.shopingressos.com.br . O Passaporte Individual Front custa R$50, já o Ingresso Individual para Camarote Stage está no valor de R$ 100 e tem também a opção de Camarote para 10 e 15 pessoas que custa R$2.000,00 com direito a um combo de Gin ou Vodka.

