Projeto do Museu dos Bois-Bumbás de Parintins é apresentado no AM

O espaço vai promover a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial dos bumbás | Foto: Bruno Zanardo/Secom

PARINTINS (AM) - O projeto de construção do primeiro museu dedicado aos bois-bumbás Garantido e Caprichoso em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus, foi apresentado nesta quinta-feira (28), para prefeitura do município.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, o empreendimento turístico será implementado na Praça da Liberdade, na avenida Nações Unidas, no Centro de Parintins, em uma área total de 2.117,50m².

O espaço vai promover a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial dos bumbás e do Festival Folclórico de Parintins, que atualmente constitui um dos maiores atrativos turísticos do Amazonas.



" A Amazonastur vem trabalhando em cima dessa interiorização dos investimentos no turismo, e isso é uma determinação do governador Wilson Lima. Sem sombra de dúvida é uma obra que vai gerar emprego e renda no município e, com certeza, depois de entregue, ganharemos um equipamento turístico que agregará valor não só para a cultura do município, mas para o turismo " Sérgio Litaiff Filho, presidente da Amazonastur

Elaborado pela Agência E, vencedora da licitação, a composição do projeto abarcou elementos e conceitos relativos à cultura indígena do município, com traçados que remetem itens ligados ao Festival de Parintins, como peixes, cocar, banzeiro, dentre outros volumes.

A configuração da planta apresentada ao prefeito Bi Garcia e ao presidente da Câmara dos Vereadores de Parintins, Mateus Assayag, conservou toda a área verde e as tradicionais esculturas da praça.

Para o prefeito Bi Garcia, além de manter viva a história dos bumbás, o equipamento turístico vai movimentar o turismo da cidade fora da época do festival, gerando emprego e renda à população.

" Hoje conhecemos o projeto arquitetônico do Museu dos Bois, projeto que teve fundamentação na cultura, na arte e na história do povo parintinense. É um projeto belíssimo, e não tenho dúvida de que a gente cria mais um espaço para manter viva a história do povo de Parintins e a cultura do boi-bumbá " Bi Garcia, prefeito

O prefeito comemorou o novo atrativo turístico de Parintins.

" Nós temos a temporada de navios que acontece de outubro a março, e teremos mais um espaço para apresentar aos turistas estrangeiros e nacionais, um novo atrativo na cidade, a partir dessa parceria que envolve emenda parlamentar do senador Omar Aziz, o governador Wilson Lima, a Amazonastur e a prefeitura de Parintins, para sempre continuar fazendo o melhor para o nosso povo, para a nossa gente " Bi Garcia, prefeito

A partir da aprovação do projeto básico, a Amazonastur seguirá com o início do procedimento licitatório para contratação da empresa responsável por executar a obra.

O Museu dos Bois-Bumbás de Parintins será construído com verba de emenda parlamentar oriunda do Ministério do Turismo no valor de R$ 11,1 milhões, sendo R$ 1,1 milhão o valor da contrapartida do Governo do Amazonas.

O festival parintinense é o maior evento folclórico a céu aberto do mundo e atrai milhares de turistas para prestigiarem os bumbás, no último final de semana do mês de junho.

Em 2019, o evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Os bois-bumbás de Parintins Caprichoso e Garantido também são Patrimônio Cultural do Amazonas, título conferido no ano de 2013.

Em 2019, o evento movimentou mais de R$ 50 milhões no município na cadeia de produtos e serviços, além de ter atraído 66 mil turistas, um crescimento de 10,53% em relação ao ano de 2018.

Leia mais:

Investimentos garantem construção de museu dos bois de Parintins

Contrato de construção do Museu dos Bois de Parintins é assinado no AM