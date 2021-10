Anna Suav interpreta história de ascensão com rap em novo clipe

Esse é o primeiro audiovisual da artista sem a assinatura dela mesma na direção, mas suas referências permanecem presentes | Foto: Matheus Linhares

Da “correria” ao sucesso, autonomia e construção de um império: essa é a história contada pela rapper Anna Suav em “Hino”, seu novo videoclipe, lançado nesta quinta-feira (28), em seu canal no Youtube. O vídeo é o segundo produto audiovisual do EP de estreia da cantora, intitulado “Eva Grão”, com lançamento marcado para 11 de novembro em todas as plataformas de streaming.

Entre luzes vermelhas, looks deslumbrantes e uma performance coreografada, “Hino” mostra uma narrativa que começa com a cantora trabalhando em uma metalúrgica e a acompanha transpondo novos espaços, até conquistar o seu ápice, a chegada ao topo. O clipe foi gravado em três locações diferentes de Belém (PA), e conta com direção de Kamila Ferreira e Paulo Augusto Mendes, da Manda Job Produção.

“Esse clipe foi uma proposta que veio como um desafio para mim e toda a equipe que trabalha comigo. Após o processo de ‘BNTA’ (single lançado em abril de 2021), fiquei pensando em como poderia fazer algo mais ou tão impactante para o meu público”, afirma Anna.

Esse é o primeiro audiovisual da artista sem a assinatura dela mesma na direção, mas suas referências permanecem presentes. Entre as inspirações para a estética de “Hino”, a cantora cita os trabalhos “Hit Different”, de SZA, “This Is America”, de Childish Gambino, e "LILI's FILM", vídeo de dança protagonizado por Lisa, membro do grupo de k-pop BLACKPINK.

“Hino”

Com versos diretos e provocativos encaixados em um beat urgente, “Hino” reforça sonoramente a presença de Anna Suav na cultura hip-hop, guiado pelos ritmos do rap e trap. O single tem a produção musical assinada por Navi Beatz e foi lançado no começo de julho, ganhando espaço em diversas playlists das plataformas de streaming, como “Só as Minas” e “Dose Trap” no Spotify e "Poder Hip-Hop" no Tidal, colocando Anna ao lado de nomes e referências do rap nacional, como Cynthia Luz, Flora Matos e Tássia Reis.

" 'Hino’ narra meu próprio ‘corre’: os desafios que eu encontro no dia-a-dia, fazendo arte, cultura de rua, rap, sendo diariamente subestimada por ser mulher, preta e nortista. Nesse clipe, eu mostro uma trajetória íngreme de ascensão, fruto de um trabalho sem glamour, até a chegada no topo, literalmente, pra gente também refletir sobre o que consideramos ‘topo’: qual o sentido da vitória se ela não for coletiva? Qual a graça de um sucesso solitário? Quero compartilhar o corre, mas também as conquistas com quem está comigo na base. " Anna Suav, Cantora

Anna Suav

Em suas composições, Anna Suav reforça questões de representatividade feminina e negra, afetividade e os processos de invisibilidade do Norte do país | Foto: Matheus Linhares

MC, poeta, cantora, compositora e produtora audiovisual e cultural, Anna Suav nasceu em Manaus (AM) e fortalece a cena cultural de Belém (PA) desde 2017, quando co-criou o projeto “Slam Dandaras do Norte” (2017-2019), com o objetivo de ocupar o espaço predominantemente masculino do rap e da poesia com mais mulheres.

Em suas composições, Anna Suav reforça questões de representatividade feminina e negra, afetividade e os processos de invisibilidade do Norte do país. A artista já trabalhou com nomes como MC Deeh, Guitarrada das Manas, Papo de Preto, Orquestra Aerofônica e Drin Esc, e já passou pelos palcos físicos e virtuais de festivais como o Se Rasgum (PA, 2019/2020), Felino Preta (SP, 2020), Latinidades (BSB, 2020) e Fest Verde (PA, 2021). Em 2019, ao lado de Bruna BG, com quem tem uma dupla, foi contemplada pelo Edital Natura Musical para a produção de um álbum visual a ser lançado em 2022.

Em abril deste ano, a artista começou a divulgação de seu EP solo de estreia, “Eva Grão”, com o lançamento do single “BNTA”. A faixa já conta com mais de 60 mil reproduções nas plataformas digitais, e foi lançada junto com um videoclipe concebido e dirigido por Anna.

Leia mais:

'Música do Norte' chega ao 10º programa e traz banda Papo de Preto

Artista plástico cria linha exclusiva de obras da “Voz dos Oceanos”