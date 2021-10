Xand Avião faz turnê “Viva La Vida” em Rio Preto da Eva, no AM

A turnê irá percorrer outras cidades do Brasil | Foto: Divulgação

RIO PRETO DA EVA (AM)- Neste domingo (31), o cantor Xand Avião participa da tradicional Festa da Laranja, no município de Rio Preto da Eva, distante 83 quilômetros da capital.

Xand Avião deu início da sua turnê “Viva La Vida”, na Festa do Rosário, em Caicó, Rio Grande do Norte. O registro visual do álbum, que leva o mesmo nome da turnê, foi uma prévia do que o público poderá ver presencialmente, marcando o retorno do artista aos palcos.

Incluindo novo cenário e repertório, as músicas que fazem parte do álbum mais recente lançado pelo cantor também estarão na setlist.

Para o vídeo de abertura da turnê, o jornalista Zeca Camargo gravou uma mensagem especial para o projeto, que tem como recado principal a celebração da vida, seguir em frente e a alegria, fazendo uma reflexão sobre o que passamos e, principalmente, o que levamos de mais importante e valioso após quase dois anos de pandemia.

" Sair de casa pra ir pra casa. Voltar para o palco e fazer o que nasci para fazer é algo emocionante. Foram dias, meses e anos esperando. Graças a minha família e aos meus fãs que também são minha família, eu nunca deixei de acreditar que a luz é na verdade a gente que acende. Já estou ansioso para ouvir todo o público cantando comigo, as novas músicas e os outros sucessos. Tinha que ser o palco e lógico tinha que ser no meu estado de origem e no querido Caicó. Com responsabilidade, com calma, mas com o frio na barriga de sempre " Xand, cantor

Recentemente, o cantor lançou o álbum “Viva La Vida”, contendo os sucessos “Superação Digital”, parceria com Zé Vaqueiro e “Bebi Até Cair”, que estarão presentes na nova turnê.

A turnê irá percorrer outras cidades do Brasil. Importante lembrar que o artista, juntamente às casas de shows, irá seguir todos os protocolos de saúde e segurança relacionados ao Coronavírus.

Festa da Laranja

No Rio Preto, a programação iniciou na sexta-feira (29) com a presença de Nunes Filho e Tom Cleber. No dia 30, o evento é voltado para o público gospel com a Marcha para Jesus e atrações nacionais de David Quinlan e Isaías Saad.

No domingo (31), tem o comandante Xand Avião com exposições, cursos, agronegócios e muito mais. A realização é da Prefeitura de Rio Preto da Eva com apoio do Governo do Amazonas.

