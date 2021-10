Artistas do AM participam de projeto de poesia e performance online

Com 18 performances gravadas na Biblioteca Mário de Andrade (SP), e quatro curtas, de artistas de várias regiões do Brasil, a proposta é estimular trabalhos que relacionem a palavra | Foto: Divulgação

O projeto Macrofonia! selecionou convidados da edição especial para o Festival digital, assumindo a linguagem do audiovisual e da internet, principais meios de comunicação na pandemia.

O festival começa em novembro, com lançamento semanal no Instagram de quatro curtas, vídeos realizados por poetas e artistas pensados especialmente para as redes sociais.



Suzy Freitas é uma das representantes do Amazonas no projeto | Foto: Reprodução

Com 18 performances gravadas na Biblioteca Mário de Andrade (SP), e quatro curtas, de artistas de várias regiões do Brasil, a proposta é estimular trabalhos que relacionem a palavra com os diversos segmentos como música, arte sonora, performance e artes visuais.

Os artistas selecionados são: Renato Negrão (MG), Marília Garcia (RJ), Siba + Lello Bezerra (PE), Aline Motta (RJ), Barulhista + Michelle Barreto (MG), Jeanne Callegari (MG), Natasha Felix (SP), Rodrigo Lobo Damasceno (BA), Gal Freire (MA/PR), André Capilé + BBHT (RJ), Maria Dolores Rodriguez (BA), Allan Jonnes (SE), Ian Uviedo (SP), Maré de Matos (MG), Bianca Gonçalves (SP), Jamille Anahatta (AM), Felipe Marinho (SP), Marcelo Ariel (SP); e Lucas Litrento (AL), Susy Freitas (AM), Pedro Bomba (SE) e Maíra Mendes Galvão (DF).

O projeto traça um panorama da poesia contemporânea | Foto: Divulgação

" Não é um sarau, mas um projeto de pesquisa continuada em curadoria e performances de poesia sempre interligadas à dimensões sonoras e projeção visual. É a união da palavra, do som e da imagem " Jeanne Callegari, idealizadora do projeto

As primeiras apresentações aconteceram em 2017, em São Paulo. As performances são sempre acompanhadas de projeções ao vivo, também chamadas de live cinema, feitas pelo artista visual Guilherme Pinkalsky, que segue na programação para o formato digital.

"Seja na literatura, na dança, no teatro ou na música, há hoje na arte brasileira uma efervescência intermídia, um impulso de unir e friccionar diversas áreas e meios, tendo a performance como eixo interdisciplinar de ação. Entendendo a poesia como uma atividade expandida, sem suporte fixo, e que a investigação de mídias e suportes é uma vocação da arte da palavra, Macrofonia! dialoga de forma propositiva com esse contexto, atualizando o que se pode chamar de ‘tradição experimental’ da poesia brasileira: suas relações inventivas com a oralidade traduzidas no ambiente tecnológico digital/eletrônico", reflete Jeanne.

Já em dezembro, serão realizadas as exibições das 18 performances audiovisuais gravadas previamente, sem público, na Biblioteca Mário de Andrade.

As primeiras exibições estão marcadas para o dia 7 de dezembro, com as gravações realizadas em diversos espaços da Biblioteca, como o salão principal – a Sala Tula Pilar Ferreira, que já recebeu o evento anteriormente.

Tanto nos curtas quanto nas performances filmadas na biblioteca, a opção foi por investigar novas maneiras de unir palavra, som e imagem, sem tentar imitar um evento ao vivo, mas usando o suporte de vídeos e performances pré-gravados para realizar a proposta que está no cerne do Macrofonia!, de instigar um ambiente de experimentação e investigação da palavra em diálogo com outros suportes.

Além da proposição com a linguagem, o projeto traça um panorama da poesia contemporânea, reunindo num mesmo evento o que tem sido produzido no Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do país.

Para a seleção de nomes, foi feita uma curadoria coletiva, com a participação de artistas convidados, que contou, além de Jeanne, com a artista visual e cineasta Aline Motta, o músico e escritor Barulhista, a poeta e performer Natasha Felix, a poeta e pesquisadora Maíra Mendes Galvão e o poeta e ensaísta Rodrigo Lobo Damasceno, que também participam do projeto com seus próprios trabalhos.

A curadoria levou em conta a criatividade, inovação e relevância dos trabalhos, e a diversidade dos participantes. Até hoje, já se apresentaram no evento cerca de 120 artistas, com um público de cerca de 1040 pessoas no formato presencial, e mais centenas de visualizações na edição online.

Em 2020, o Macrofonia! foi contemplado com o ProAC – Ações de Incentivo à Leitura no estado de São Paulo, que permitiu a realização dessa temporada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

João Cabral de Melo Neto, o poeta engenheiro

Casinha de Livros chega a quatro escolas de Manaus