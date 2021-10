Exposição é atração especial deste fim de semana em Manaus

A entrada é gratuita e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19 | Foto: Winnetou Almeida/IOA

MANAUS (AM) - A exposição “Faces da Nossa História”, comemorativa aos 129 anos da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e 128 anos do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), é atração deste fim de semana no Millennium Shopping, em Manaus.

A mostra fica em cartaz até quarta-feira (3) no Millennium, depois segue para o Shopping Grande Circular.

Uma realização do Governo do Amazonas, a exposição resume um pouco a história do nosso Estado através das leis e decretos publicados em quase 130 anos de existência do Diário Oficial e retrata a memória, a cultura e a identidade dos amazonenses por meio do registro dessas legislações.

São diferentes elementos visuais e símbolos locais retratados na mostra, desde arte e cultura, natureza e turismo, indústria e economia, povos tradicionais, tombamentos de prédios e reconhecimentos de títulos de patrimônio: os Bois de Parintins, o Teatro Amazonas e o Largo São Sebastião, o sanduíche X-Caboquinho, a população ribeirinha e indígena, o Carnaval, a Ciranda de Manacapuru, dentre outros.

Ao todo, são 18 expositores e cada um tem um QR Code que redireciona o visitante ao site oficial da exposição e às leis e decretos que fazem referência ao conteúdo.

A revista da exposição “Faces da Nossa História”, que reúne as legislações e todos os elementos visuais, também está disponível gratuitamente ao público.



A exposição fica localizada no “Espaço Cultural Millennium”, de segunda a sábado, das 9h às 21h, não funcionando aos domingos e feriados.

A entrada é gratuita e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Para mais informações e conteúdos exclusivos sobre a exposição, basta acessar imprensaoficial.am.gov.br/faces-da-nossa-historia/

Em 2021, a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) completou 129 anos. Hoje uma autarquia do Governo do Estado, possui atribuição de publicar o Diário Oficial, de produzir serviços gráficos e editoriais para órgãos públicos e de gerir acervos institucionais.

Desde então, em quase 130 anos de existência, a IOA e o Diário Oficial vêm testemunhando importantes pontos da história do País e do Amazonas, passando por mudanças significativas e acompanhando a evolução das tecnologias e a modernização de processos, atividades e serviços de informação.

Leia mais:

Artistas indígenas fazem parte de websérie cultural e mostra em Manaus

História de artesã Waraó é contada em minidocumentário