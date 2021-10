Poeta Ernesto Penafort é homenageado na 36ª Feira de Livros do Sesc AM

A programação contará com mais de 10 espaços temáticos com atividades diversas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Com o tema “O infinito de um instante”, acontece nos dias 11 a 14 de novembro, das 8h30 às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus, a 36ª Feira de Livros do Sesc Amazonas, homenageia o poeta amazonense Ernesto Penarfort.

São esperadas 40 mil pessoas nos 4 dias da feira. Consolidado no cenário cultural do Estado, o evento tem como curador o escritor e ícone intelectual, Tenório Telles, que também integra a Academia Amazonense de Letras.

A programação contará com mais de 10 espaços temáticos com atividades diversas como lançamento de livros, sessão de autógrafos, oficinas, mesas temáticas, gincanas literárias, contação de histórias, intervenções artísticas e o tradicional “Café Literário”.

O visitante também terá acesso à exposição de 20 livreiros, com oferta de produtos do segmento da literatura e artigos de papelaria bem como ao espaço que fomenta à economia criativa com a participação de mais de 30 empreendedores locais do ramo da gastronomia, artesanato, biojoias, moda e produtos ligados a cultura.

O Cuca Sesc Festival será realizado simultaneamente com a Feira de Livros. Diferente das edições digitais, nesta nova versão, os amantes da cultura geek poderão compartilhar experiências nos espaços "Hall Cuca", "Cuca Exposed" e na arena "Jogos Vorazes" (Boardgame), com competições Just Dance, Fifa e Fliperama. Além do duelo de gamers, a programação conta com palestras, painéis, bate-papo, shows e exposição de cosplayers.

Homenageado

O poeta faleceu na capital amazonense no dia 3 de junho de 1992, aos 56 ano | Foto: Reprodução

Ernesto Penafort nasceu em Manaus, no Amazonas, em 27 de março de 1936, e teve uma infância marcada por muita brincadeira de rua, contam amigos. Desde pequeno já apresentava sinais de liderança, mas foi no ginásio que começou a ficar conhecido como exímio escritor. Ele se formou em direito pela Faculdade de Direito do Amazonas, mas também atuava como jornalista, poeta e contista.

Penafort morou 11 anos no Rio de Janeiro, onde estudou Ciências Sociais pela Universidade do Brasil. No período em que esteve em terras fluminenses atuou como redator da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da Folha de São Paulo. Quando retornou para Manaus, Ernesto trabalhou na Fundação Cultural do Amazonas e pertenceu ao Clube da Madrugada. O poeta faleceu na capital amazonense no dia 3 de junho de 1992, aos 56 anos.

A partida do poeta do azul, como Ernesto é lembrado pelos amigos do Clube da Madrugada, deixou saudades, no entanto, as suas obras continuam a ecoar por gerações e gerações. Ernesto Penafort escreveu as obras ‘Azul Geral’ (1973), ‘A medida do azul’ (1982), ‘Os limites do azul’ (1985), sendo o livro ‘Do verbo azul’ (1988) o seu último trabalho.

