Feira da Laranja agitou Rio Preto da Eva no fim de semana

A estimativa é que 170 mil pessoas passaram por Rio Preto da Eva durante os três dias de festa | Foto: Suyanne Lima

Rio Preto da Eva (AM) - A Feira da Laranja e Piscicultura, além da 11ª Marcha Para Jesus, agitou, no final de semana, a economia e o turismo do município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus). Além de visitas aos produtores rurais e cursos de capacitação, o evento contou com shows nacionais e teve como atrações principais os cantores Tom Cleber, o pastor David Quinlan, Isaías Saad e Xand Avião. A estimativa é que 170 mil pessoas passaram por Rio Preto da Eva durante os três dias de festa

Desde a última sexta-feira (29), o público lotou o balneário principal da cidade e acompanhou o show de Tom Cleber, a primeira atração nacional a subir ao palco. No sábado (30), foi o dia de adorar a Deus com os cantores David Quinlan e Isaías Saad. A cantora Gabi Sampaio também fez participação no evento.

Já no domingo (31), Xand Avião agitou a tarde no palco da festa e contagiou uma verdadeira legião de fãs.

Para a população, foram distribuídas 2 mil bandas de peixe na tarde de sábado (30), após uma parceria da prefeitura com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

"Estamos muito felizes em poder realizar esse evento depois da pandemia. Hoje podemos comemorar os grandes números do Rio Preto da Eva. Somos os maiores produtores de cítricos da região Norte e os segundos maiores produtores de peixe em cativeiro do País. Rio Preto da Eva é um exemplo e tudo isso foi possível porque tivemos ajuda do Governo do Amazonas. Somos um exemplo de turismo e cultura. Nada melhor que receber esses grandes artistas para comemorar esse grande momento", destacou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza.

O vice-prefeito da cidade, Neto do Baixo Rio, fez questão de enfatizar a importância da economia gerada durante a Feira da Laranja e Piscicultura.

"Estamos em um momento muito feliz de retomar esse evento em Rio Preto da Eva. Tivemos a coragem de largar na frente e fazer um evento nessa magnitude. Estamos fortalecendo a economia municipal e vamos fortalecer o setor da agricultura e piscicultura sempre pensando na geração de emprego e renda", declarou.

Foram doadas 2 mil bandas de tambaqui | Foto: Divulgação

Retorno aos palcos

Em entrevista ao Portal Em Tempo, o cantor Xand Avião falou sobre o retorno ao Amazonas. É a primeira vez que o artista canta em Rio Preto da Eva.

"Cheguei no Amazonas e já fui logo matar a saudade de comer uma caldeirada de tambaqui e matrinxã. Nunca tinha vindo a Rio Preto da Eva e estou muito feliz de ver a animação do público. Aos poucos estamos voltando com segurança e na cidade 80% da população já está vacinada, segundo o prefeito. Agora temos motivos para comemorar. A pandemia está passando graças a Deus", relatou o artista.

O artista mais esperado da festa subiu ao palco no final da tarde de domingo (30) e colocou o público para cantar os sucessos da carreira solo. Xand Avião também cantou músicas da banda Aviões do Forró, na qual cantou por muitos anos.

"Saí de Manaus para assistir o show do Xand. Ele canta demais, um show muito animado. Estou feliz por poder acompanhar esse momento", finalizou a estudante Jackeline Coelho, de 20 anos.

