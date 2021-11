Festival Audiovisual “Pirarucurta” abre inscrições em Manaus

Os interessados em participar como ouvintes podem realizar inscrição até o dia 20 de novembro | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O Pirarucurta – Festival Audiovisual Universitário volta a ser realizado em formato presencial nos dias 25 e 26 de novembro.

A terceira edição do evento ocorre no campus da Faculdade Martha Falcão e tem como tema "Matrix-Cyberpunk", em alusão à produção cinematográfica Matrix.

O festival busca reunir alunos, professores, profissionais e público em geral interessados em cinema, com o objetivo de promover a divulgação e a democratização da produção audiovisual , dando visibilidade a vídeos e filmes de curtas-metragens produzidos por universitários.

Os interessados em participar como ouvintes podem realizar inscrição até o dia 20 de novembro e garantir uma vaga para prestigiar a programação presencial do evento.

Quem deseja inscrever trabalhos nas mostras competitivas (exclusivo para universitários do Amazonas) e não competitivas (para estudantes ou profissionais) nas categorias de ficção, não-ficção, animação e produção publicitária, o prazo encerra no dia 05 deste mês.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet ( https://www.even3.com.br/pirarucurta_2021/ ).

Por ser um evento presencial, será necessário que todos os inscritos apresentem carteira de identidade e comprovante de vacinação completo, além da utilização de máscara de proteção facial.

Programação

No dia 25 ocorrerá a mesa-redonda ‘Técnicas e Manobras de Produções Audiovisuais’, com a participação de profissionais e especialistas da área do cinema.

Já no dia 26, acontecerá a premiação das melhores produções audiovisuais inscritas na mostra competitiva.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Terceiro Festival de Cine inclusão dá protagonismo aos idosos

Diretor de fotografia de Bacurau lança revista sobre cinema brasileiro