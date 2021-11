Teatro Amazonas recebe shows e espetáculos no mês de novembro; veja

O Coral do Amazonas, sob regência do maestro Otávio Simões homenageiam todas as pessoas que faleceram por conta da pandemia | Foto: Michael Dantas

MANAUS (AM)- A agenda da primeira quinzena de novembro no Teatro Amazonas está recheada de atrações.

A programação conta com show que conta a história do Samba, encontro de Tenores, espetáculos de dança, apresentações dos Corpos Artísticos do Estado, e até o lançamento do “Amazonas Green Jazz Festival 2022”.

O agendamento para os eventos com entrada gratuita pode ser feito pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) ou pelo site do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ). O acesso ao Teatro será mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e o uso de máscara é obrigatório.

Nesta terça-feira (2), às 20h, o Coral do Amazonas, sob regência do maestro Otávio Simões e com participação do pianista Hilo Carriel, apresenta uma obra especial do repertório coral sacro: “Requiem em dó menor”, de Luigi Cherubini (1760-1842), para homenagear todas as pessoas que faleceram, especialmente nesses dois últimos anos, vítimas da pandemia.

Luigi Cherubini foi um especialista em música vocal e sacra, que escreveu esta obra em memória ao rei Luís XVI. Requiem é, na tradição católica, uma missa em homenagem aos falecidos. Classificação livre e entrada gratuita. Inscreva-se aqui

Na quarta-feira (3), às 17h e 20h, a Associação Belas Artes do Amazonas – Belarte, apresenta o espetáculo de dança “A Bela e a Fera”, a clássica história de Bela, uma moça apaixonada pelos livros, que deseja para sua vida muito mais do que a pequena cidade provinciana de Villeneuve pode oferecer. Mas, quando seu pai é aprisionado por uma fera em um castelo encantado, o destino de Bela muda para sempre. Classificação etária livre. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro e no site www.bilheteriadigital.com ao preço de R$ 70 (plateia e frisas), R$60 (1º e 2º pavimentos) e R$50 (3º pavimento).

Na quinta-feira (4), às 20h, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) faz a segunda apresentação de “TA – Sobre ser Grande”, em Manaus. O espetáculo, que abriu o tradicional Festival de Dança de Joinville no início de outubro, reúne 21 bailarinos no palco para representar uma tribo da etnia Tikuna e expressar o sentimento de ser do Norte. A trilha sonora é assinada pelo DJ Marcos Tubarão. Classificação livre e entrada gratuita.

O espetáculo, que abriu o tradicional Festival de Dança de Joinville no início de outubro, reúne 21 bailarinos no palco | Foto: Divulgação

No sábado (6), às 20h, o Grupo Gaponga – formado por Sofia Amoedo, Celdo Braga, João Paulo e Defson Braga (Shakal), com apoio do músico Neil Armstrong Junior – leva para o palco do Teatro, o show “Terreiro Musical”, com participações de talentos dos municípios de Silves e Manaquiri, integrantes dos cursos de bioinstrumentos amazônicos ministrados pelo grupo.

A apresentação reúne poesia, música, dança e outras manifestações artísticas para evidenciar os valores culturais do Amazonas. Classificação livre. Ingressos à venda, ao preço único de R$ 60, na bilheteria do Teatro e em bilheteriadigital.com.

Na décima edição, o “Encontro de Tenores do Brasil”, evento criado pelo Tenor Miquéias William, no domingo (7), às 19h, vai reunir mais de 20 artistas no palco do Teatro Amazonas. Além do anfitrião, tem participação dos cantores Marcello Vannutti (SP), Wilkem Silveira (PA), Roney Calazans (DF) e Lucas Melo (PE); da soprano Djana Nobre (AM), de Davi Lucas, ex-participante do “The Voice Kids”, Coral do Amazonas e da Amazonas Filarmônica.

A classificação indicativa é livre e os ingressos estão à venda a R$ 150 (plateia e frisas), R$120 (1º pavimento) e R$80 (2º e 3º pavimentos), na bilheteria do Teatro e bilheteriadigital.com .

Na próxima terça (9), às 20h, a Amazonas Band apresenta “Karaxué”. A obra que dá título ao concerto tem composição e arranjo do maestro Rui Carvalho, regente da big band, e trata-se de um termo tupi que designa o sabiá na Amazônia. O repertório conta, ainda, com Ponta Negra (Rui Carvalho), Batida Diferente (Durval Ferreira), Techno Pop (Bob Mintzer), entre outras canções.

*Com informações da assessoria

