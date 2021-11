Leonardo Castelo grava seu 1° DVD em celebração à vida

De acordo com o levantador de toadas, uma mega estrutura será montada para quem for prestigiar o evento | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Com uma carreira de 17 anos no Boi-Bumbá Garantido, Leonardo Castelo grava o primeiro DVD, entitulado "'Viva La Vida", no próximo dia 27 de novembro, no Manaus Plaza Shopping.

O artista que superou o Covid, celebra a vida e homenageia artistas icônicos, que faleceram durante a pandemia.

De acordo com o levantador de toadas, uma mega estrutura será montada para quem for prestigiar o evento. Mais uma produção assinada por Rivaldo Pereira e Leonardo Castelo.

No palco, Valteir Almeida comandará a banda, a mesma que acompanha Leonardo Castelo desde o início de sua carreira e que, inclusive, é a Banda oficial de todos os eventos do Boi Garantido em Manaus desde 2005.

" Vamos homenagear nesse trabalho, os cantores Arlindo Júnior, Klinger Araujo e Zezinho Corrêa, e todos os demais artistas e músicos que perderam a vida nessa pandemia. Além disso, iremos homenagear os profissionais de saúde que foram e estão sendo os verdadeiros heróis dessa pandemia. Será primeiramente um agradecimento a Deus pelo milagre da minha recuperação, pois fui acometido pelo Coronavirus e tive 90% dos pulmões comprometidos. Tive complicações como 'Pneumomediastino'. Fui intubado por duas vezes e após sair da intubação, fui para Traqueostomia, mas Deus foi maravilhoso e me trouxe de volta quando muitos duvidaram que isso aconteceria " Leonardo Castelo, cantor

O Salão de Eventos abre as portas a partir das 13h para o esquenta dos torcedores. Às 16h, acontece a Transmissão da Final da Libertadores Flamengo x Palmeiras. "Logo após o Jogo, começam os Shows e a Gravação do meu DVD", explica Leonardo Castelo.

A Produção Musical do DVD é assinada por Valteir Almeida e pelo próprio cantor. Figura renomada no meio folclórico amazonense, Rivaldo Pereira comanda a produção do evento.

Quem assina a direção técnica da gravação é Alysson Low, da ABM Studio, que em 1998 começou a produzir os CDs da Associação Folflórica Boi-Bumbá Garantido (1998 – 2010/2013 - atualmente) e assim despertou interesse profissional nos artistas locais. Alysson também produziu discos da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso (2011 e 2012), e atualmente trabalha para as duas agremiações.

O levantador de toadas conhecido por defender as cores vermelho e branco está em todas as redes sociais como @leonardocastelooficial. Mais informações de reservas e ingressos pelo telefone (92) 99910-0735.

Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020 / Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura e Fundo Nacional de Cultura.

