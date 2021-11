"Cuca Festival" traz cultura geek para o Vasco Vasques, em Manaus

O Cuca Sesc Festival é o local onde os amantes da cultura geek poderão compartilhar experiências | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- No período de 11 a 14 de novembro, o Cuca Sesc Festival irá despertar o lado geek que existe em cada um dos participantes. O evento acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, 5001, Flores.

Com entrada gratuita, o Cuca Sesc Festival inicia no dia 11 de novembro e será realizado simultaneamente à 36ª edição da Feira de Livros do Sesc AM, das 8h30 às 21h.



Para essa edição, foi preparada uma megaestrutura, que dará suporte a quatro dias de uma animada programação no Centro de Convenções Vasco Vasques.

O Cuca Sesc Festival é o local onde os amantes da cultura geek poderão compartilhar experiências nos espaços "Hall Cuca", "Cuca Exposed" e na arena "Jogos Vorazes" (board games), com competições Just Dance, Fifa e Fliperama.

Além do duelo de gamers, a programação conta com palestras, painéis, bate-papos, shows, exposição de cosplayers e de bonecos gigantes. Serão quatro dias de interação com estímulos à criatividade e completa imersão no universo geek.

Um dos destaques do Cuca Sesc Festival é o Desfile de Cosplay. Nele, participantes de todas as idades serão avaliados ao se transformarem em personagens utilizando técnicas de maquiagem, interpretação e vestuário. Os três primeiros colocados receberão troféus e brindes exclusivos.

O jogo de tabuleiro possui mecânica inspirada em jogos eletrônicos | Foto: Divulgação

Outro destaque é o jogo "Lua Em Pedaços" criado pelo designer amazonense Lincoln Valois. O jogo de tabuleiro possui mecânica inspirada em jogos eletrônicos tipo Moba (Multiplayer Online Battle Arena), no qual os jogadores tentarão dominar todos os territórios do tabuleiro, destruindo as cinco torres de cada território inimigo em eventos de combate que acontecem na “Torre de Babel” no centro do tabuleiro.

