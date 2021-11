Vídeo: De Manaus, Bruno Rodriguez entra no time de Lulu do The Voice

O artista cantou e encantou | Foto: Reprodução

De Manaus para o Brasil todo! Bruno Rodriguez se apresentou na noite desta terça-feira (2) e garantiu vaga no time de Lulu Santos

Os participantes se apresentaram na terceira noite de Audições às Cegas e causaram surpresas para os técnicos.

Bruno cantou "Crazy" e virou a cadeira de Claudinha e Lulu Santos. O técnico agradeceu: "Muito obrigado pelo que você fez", ao se referir à versão da música que ele apresentou. O participante escolheu o Time Lulu.

Veja a apresentação:

| Autor: Reprodução





Artista local

Cantor, compositor e instrumentista, Bruno precisou interromper a produção e preparação do novo álbum de estúdio, previsto para 2021, devido à pandemia.

Além do álbum, o artista foca em outros projetos e planeja o retorno para os palcos de Manaus.

Um dos projetos que Bruno Rodriguez objetiva é o lançamento de novas músicas, com participação de artistas do cenário local, ainda neste ano. No aguardo dos próximos shows, o músico prepara apresentações no pós-pandemia.

Leia mais:

Davi Lucas e Izabelle Ribeiro participam de Encontro de Tenores

Izabelle Ribeiro recebe homenagem na Aleam