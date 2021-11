Juh Campos representa o Amazonas no Miss Brasil 2021

A Miss representa o estado no maior concurso de beleza do País | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A Rainha do Carnaval de Manaus e Vice Miss Bumbum Brasil, Juh Campos foi aclamada Miss Amazonas 2021.

Natural do Município de Presidente Figueiredo, a Miss e o Mister Amazonas 2021, Estevan Donizete devem representar o estado no maior concurso de beleza do País.

" É uma sensação maravilhosa representar o meu estado no maior concurso de beleza do Brasil, o Miss e Mister Brasil Oficial 2021. Além disso, quero levar ainda mais a representatividade, cultura, turismo, sustentabilidade e tudo de melhor que temos no nosso Amazonas para o Brasil e o mundo " Juh Campos, Miss Amazonas 2021

A bela e o Mister Amazonas receberam chave da Cidade de Manaus das mãos do prefeito David Almeida.

De acordo com o coordenador do certame no estado, Panda Verdelli, em função da pandemia não houve concurso.

" A Miss escolhida para representar um estado é uma mulher que se destaca na sociedade. Optamos por aclamar a Juh porque, de dois anos para cá, ela ganhou diversos títulos. É uma mulher que se destaca pela inteligência e pela beleza " Panda Verdelli, coordenador do certame





O Miss e Mister Brasil é um certame nacional com apoio do Sindicato Pró-Beleza que, inclusive, regulamenta as profissões de beleza no Brasil.

“Dois Misters Brasil já conquistaram o maior título em Concursos Internacionais. Nosso Mister Brasil Mariano Jr. é ator, participou da novela ‘A Dona do Pedaço’ e ‘Carcereiros’ na Globo. Caique Aguiar também participou da FAZENDA, filho do Carlinhos Aguiar artista do SBT do Programa Silvio Santos no jogo dos pontinhos.sobre a A Fazenda da Record, o Caíque Aguir. Ainda sobre o reality quem ganhou foi outro Mister Brasil, Lucas Viana. Já tivemos Mister também no Reality da Record ‘Power Couple’”, conta Panda.

A nova Miss Amazonas

Juliana Campos ajudava a mãe vendendo café e almoço no Mercado Municipal. Ela ganhou carinhosamente o apelido de "A menina do cafézinho".

Aos 29 anos, Juliana também tentou representar a população de Presidente Figueiredo e se candidatou a vereadora pelo município, mas não foi eleita. Desde criança cresceu consciente de que precisava estudar e trabalhar para galgar uma vida melhor.

Assim, graduou-se em Turismo e foi estudar Teatro em Minas Gerais. Participou de grandes produções da TV Globo e recentemente, conquistou títulos no Carnaval de Manaus e do Rio de Janeiro. Atualmente, ostenta o título de Vice Miss Bumbum Brasil.

A nova Miss Amazonas Juh Campos convida a todos para torcer pelo título de Miss Brasil. “Nos dia 22 a 29 de novembro estarei na cidade de Gramado no grande concurso juntamente com o Mister Amazonas, Estevan Donizete, e queremos muito o apoio e muita energia positiva de todo povo amazonenses e se Deus quiser traremos o Título Máximo para nosso Estado”, conclui.

