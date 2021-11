Encontro de Tenores do Brasil acontece em Manaus nesta sexta (5)

As apresentações para o público geral iniciam no domingo (7), a partir das 19h, no Teatro Amazonas | Foto: Miqueias William / Divulgação

MANAUS (AM)- Abre oficialmente nesta sexta-feira (5), às 19h, no Paço Municipal, Centro Histórico de Manaus, o “X Encontro de Tenores do Brasil”, em comemoração aos 10 anos do evento.

As apresentações para o público geral iniciam no domingo (7), a partir das 19h, no Teatro Amazonas, localizado no largo São Sebastião, Centro, onde a cada ano, grandes nomes da música erudita se unem para uma apresentação única, tendo como idealizador e anfitrião, o tenor amazonense Miqueias William.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro ou pela bilheteria digital no https://www.bilheteriadigital.com/10-encontro-de-tenores-do-brasil-07-de-novembro

O evento acontece com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e conforme o diretor-presidente do órgão, Alonso Oliveira, na ocasião da abertura, o Museu da Cidade de Manaus (Muma) receberá iluminação especial em alusão ao “Novembro Azul”.

" Realizaremos a abertura oficial do “X Encontro de Tenores do Brasil”, na praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, de forma inédita em virtude do aniversário de 10 anos do evento. Será uma prévia do que vai acontecer no Teatro Amazonas, porém, sem orquestra, mas acompanhado por piano e com apresentação de cinco tenores " Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult

O Encontro de Tenores do Brasil está presente no calendário cultural da cidade de Manaus e nesta edição, o evento contará com as vozes dos tenores Miqueias William (Amazonas), Lucas Melo (Pernambuco), Roney Calazans (Brasília), Wilken Silveira (Pará) e Marcello Vannucci (São Paulo), com as participações especiais da soprano amazonense Dhijana Nobre e os participantes do programa The Voice Kids 2021, Davi Lucas e a finalista Izabelle Ribeiro.

O acompanhamento será da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do premiado maestro Luiz Fernando Malheiro, e do Coral do Amazonas, que faz a sua primeira apresentação no concerto.

Para mais informações sobre o “X Encontro de Tenores do Brasil”, os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 98626-8208.

Para assistir ao evento no Teatro Amazonas, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação ou certificado com pelo menos a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no momento de acessar o teatro, conforme estabelecido no decreto nº 44.442/2021.

