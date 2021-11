Peça promove consciência ambiental para crianças em escolas municipais

MANAUS (AM) - O despertar da consciência ambiental por meio do teatro chega nesta quinta-feira (04) a escolas da rede municipal de ensino com o espetáculo “Interditado”, da artista Karine Magalhães. A partir das 09h, em formato digital, alunos e alunas de escolas das zonas Norte, Oeste, Leste e Sul de Manaus poderão prestigiar a peça, que aborda as problemáticas ambientais da poluição dos rios e igarapés para o público infantil.

O projeto intitulado “Interditado nas Escolas” foi contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus, e percorrerá pelo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Abelhinha, localizado na rua Dom Bosco, bairro Coroado II (Zona Leste), CMEI Maestro Dirson Costa, localizado na rua Coronel Ferreira de Araújo, n. 123, bairro Petrópolis (Zona Sul), Centro Municipal de Educação Indígena, localizada na rua Comandante Norberto Von Gal, n. 295, bairro Redenção (Zona Oeste) e pela Escola Municipal Vicente Cruz, na Av. Torquato Tapajós, n. 6674, bairro Novo Israel (Zona Norte).

Para o projeto, foi preparada uma gravação exclusiva do espetáculo na comunidade Wakiru, e entregue aos gestores das respectivas instituições em formato digital para exibição nas salas de aula. Segundo Karine, a obra utiliza a linguagem da palhaçaria e do tecido acrobático para comunicar a importância da preservação do meio-ambiente em um período de crise climática.

“É um espetáculo livre para todos, mas é voltado ao público infantil justamente por ser uma faixa em que precisamos ensinar sobre a valorização do meio ambiente. Moro no Centro de Manaus e não consigo tomar um banho no igarapé perto da minha casa por conta do despejo de lixo e da falta de saneamento básico. No tempo da minha avó, isso era possível. Falta a valorização tanto do meio ambiente, quanto cultural, de reconhecer o rio, nosso tambaqui com farinha, que é nosso, e precisamos respeitar e cuidar”, ressaltou a artista.

Após a exibição nas escolas, o espetáculo será disponibilizado no canal do YouTube “Meio Kilo Palhaça”. Mais informações podem ser acessadas no Instagram @palhaca.meiokilo.

Karine Magalhães

Karine Magalhães é atriz, palhaça e acrobata aérea. É bacharela em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Integra a ColetivA de Palhaças, com pesquisa em palhaçaria feminista. Ela também faz parte do grupo Roda na Praça, com apresentações circenses, e integra o Coletivo Experimental de Teatralidade (CETA).

Foi contemplada pelo Prêmio Feliciano Lana da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, pela Lei Aldir Blanc em 2020 com o projeto ‘Interditado – Circulação Além da Ponte’ e no Edital Prêmio Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus, com ‘Circulação do espetáculo Interditado nas Escolas Municipais de Manaus’. Em 2020, teve seu artigo publicado na Revista Arte Documenta (Edição#5) sobre ‘A linguagem do palhaço em diálogo com o processo de desmecanização do tecido acrobático’.

