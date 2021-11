"Eduardo e Mônica" chega aos cinemas no dia 6 de janeiro de 2022

| Foto: Divulgação

‘Eduardo e Mônica‘, longa inspirado em uma das canções mais populares do grupo Legião Urbana, finalmente ganhou nova data de estreia. O filme agora chega aos cinemas no dia 6 de Janeiro de 2022, depois de estrear no Festival de Cinema de Miami e receber o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no prestigioso Festival de Cinema de Edmonton, no Canadá.

O anúncio foi feito por René Sampaio, diretor de Eduardo e Mônica. O longa conta a história do famoso casal da canção homônima de Renato Russo.

Sampaio é um fã de Legião. Foi ele que dirigiu, em 2013, a versão para o cinema de outro grande sucesso da banda: Faroeste Caboclo levou 1,5 milhão de pessoas aos cinemas e faturou 7 das 13 indicações que recebeu na edição de 2014 do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Entre elas a de Melhor Longa-metragem de ficção.

No atual projeto, o diretor repete a parceria bem sucedida com a produtora Bianca de Felippes. A produção é da Gávea filmes e da Barry Company em co-produção com a Globo Filmes. Já a distribuição é da Downtown Filmes.

Veja o trailer

Se inscreva no canal » http://bit.ly/CinePOP_Inscreva A Gavea Filmes divulgou o trailer do filme Eduardo e Mônica, adaptação da música do Legião Urbana. Gabr... | Autor: CinePOP

