Krishna Pennutt é mais uma representante do AM no The Voice Brasil

RIO DE JANEIRO (RJ) - E o Amazonas ganhou mais uma representante no The Voice Brasil . A cantora gospel Krishna Pennutt, de 28 anos, chamou a atenção pela sua voz potente e fez a cadeira de todos os jurados virarem para ver quem era a talentosa cantora, na noite desta quinta-feira (4). No final, ela decidiu compor o time da cantora Iza.

Com o sucesso gospel "Girassol", de Priscilla Alcântara e Whindersson Nunes, a primeira cadeira que virou para Krishna, foi a da cantora baiana Claudia Leitte. Logo em seguida, Carlinhos Brown, Iza e por fim, Lulu Santos, demonstraram interesse em ter o talento em seus times.

Impressionada com Krishna, Iza não perdeu tempo e elogiou o potencial vocal da cantora.

" A sua voz é muito potente. É impressionante o que você consegue fazer. Eu realmente te achei inacreditável e eu acho que você é um pacote completo. Ia ser um prazer ter você no meu time. " Iza, Cantora

Natural de Volta Redonda (RJ), a cantora mora em Manaus desde 2003 e considera está representando o Amazonas. Ela conta que descobriu e desenvolveu o talento cantando na igreja. Feliz com o reconhecimento, ela revela que está grata pelo o que estava vivendo.

"Quando a gente pensa na caminhada, a gente sabe que é ralado o negócio e quando chegamos aqui, é impressionante. É só alegria e gratidão. Muita gratidão mesmo", afirma feliz.

Time "Iza"

Ao escolher Iza para compor o time da cantora, Krishna revela que teve um sonho antes de cantar e por isso estava fazendo essa decisão.

" Eu vou escolher hoje uma pessoa que eu tive um sonho antes de vim pra cá e essa pessoa olhava nos meus olhos muito forte. E eu acredito muito em sonho. E é por isso, que eu vou escolher a Iza. " Krishna Pennutt,

A cantora carioca ficou impressionada com a escolha e com o relato do sonho, e revelou que estava sem palavras e que nunca alguém tinha sonhado algo tão bonito com ela. Além disso, ainda fez questão de destacar que Krishna tinha uma das vozes mais bonitas que tinham passado pelo palco dessa edição do The Voice Brasil.

"Nunca sonharam nada tão bonito comigo, minha filha. Eu não sei nem o que te falar. Só que você tem uma das vozes mais bonitas que já passaram por esse palco", declarou.

Nas redes sociais, Krishna comemorou o momento e deu mais detalhes do sonho, que viu como sinal para escolher Iza.

" Sonhei que a encontrava no Rio de Janeiro, e que ela me levava pra conhecer um monte que ficava em um cume bem alto, com vista para o Rio de Janeiro. Logo próximo ao cume, tinha um mar bem azul e ali ela compartilhava comigo sobre tantas coisas. Ela me olhava tão perto, bem nos meus olhos. Quando eu acordei eu fiquei meio imersa ainda, sem saber se era uma revelação de Deus pra mim ou se era apenas um acúmulo de pensamentos sobre o Programa. Mas, como em toda trajetória de minha vida, Deus já havia falado comigo por sonhos, acreditei que foi uma resposta de uma luz que eu estava pedindo à Ele! Então na hora de escolher qual técnico queria que me representasse, lembrei desse sonho. " Krishna Pennutt,

Trajetória de Krishna

Krishna que já tem dois singles gospel lançados nas plataformas de streaming, "Reino" e "Amigo Colorido". Ela cantou pela primeira vez em público aos cinco anos de idade, em um evento de sua igreja para 10 mil pessoas.

Com dez anos de idade, a cantora mudou com a família para Manaus, por causa do trabalho do pai. Assim, no Amazonas, Krishna começou a construir sua carreira artística.

Ela cresceu frequentando corais em centros de artes, como o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – referência na formação de artistas no Amazonas. E além disso, já se apresentou diversas vezes no maior palco cultural amazonense, o Teatro Amazonas.

Em 2018, morando em Manaus, Krishna começou a graduação em Fonoaudiologia. Naquele ano, ela participou do espetáculo ‘Helena’, criado pela companhia ‘Ateliê 23’ e escolhido para representar o Norte no Festival ‘a_ponte’, no Itaú Cultural em SP, em 2020.

Além de cantora, a artista, também tem forte atuação nas redes sociais. No Tiktok, seus vídeos totalizam 1 milhão de curtidas. Em 2020, um de seus ‘tiktoks’ foi exibido no programa ‘Encontro com a Fátima’ por meio de Ana Maria Braga.

Dois representantes do Amazonas

Krishna não é a primeira voz do Amazonas que passa pela fase de audições às cegas. Nesta edição, até o momento, o estado tem dois representantes no The Voice de 2021, já que o manauara Bruno Rodrigues também está na disputa.

Na última terça-feira (2), o cantor cantou "Crazy" e virou a cadeira de Claudinha e Lulu Santos. No fim, ele escolheu Lulu.

O técnico agradeceu: "Muito obrigado pelo que você fez", ao se referir à versão da música que ele apresentou.

Cantor, compositor e instrumentista, Bruno precisou interromper a produção e preparação do novo álbum de estúdio, previsto para 2021, devido à pandemia.

Além do álbum, o artista foca em outros projetos e planeja o retorno para os palcos de Manaus.

Um dos projetos que Bruno Rodriguez objetiva é o lançamento de novas músicas, com participação de artistas do cenário local, ainda neste ano. No aguardo dos próximos shows, o músico prepara apresentações no pós-pandemia.

