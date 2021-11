Cantora Luli Braga participa de live do “Sessão 432Hz”

Nesta session, Luli Braga apresenta cinco músicas do repertório de seu álbum de estreia | Foto: Juliana Pesqueira/Divulgação

MANAUS (AM)- A sonoridade sensível e as letras poéticas da cantora e compositora Luli Braga marcam a quarta live session do projeto “Sessão 432Hz”.

O projeto vai ao ar neste domingo (7) a partir das 16h, no Youtube, pelo link bit.ly/sessao432hz . O projeto é realizado pela produtora Chá de Papoulas, e reúne artistas da cena amazonense em pequenas sessões gravadas e transmitidas ao vivo.

Nesta session, Luli Braga apresenta cinco músicas do repertório de seu álbum de estreia, “Sinuose” (2020), em formato de voz e violão.

Inspiradas por sons da nova MPB, neo soul e música experimental e eletrônica, as canções da artista tratam de temas como liberdade, ciclos, gênero, ancestralidade e até romance em tempos de pandemia. A apresentação foi gravada no Mirante do Gavião, na cidade de Novo Airão, no interior do Amazonas.

" Foi ótima a experiência de participar do Sessão 432Hz. Me sinto muito feliz de poder registrar essas músicas no formato intimista e aconchegante que o projeto propôs. Foi a primeira vez que eu apresentei as canções nesse formato e foi uma experiência incrível poder gravar em Novo Airão " Luli Braga, cantora





Luli Braga é cantora e compositora da cena musical contemporânea amazonense. Em dezembro de 2020, lançou o disco “Sinuose”, marcando sua estreia com dez músicas autorais sensíveis, que navegam por diferentes humores e transitam em movimento sinuoso por diversas atmosferas rítmicas e texturas.

Suas influências incluem elementos da música eletrônica e da MPB, incluindo beats, percussão e sintetizadores. O disco conta com a participação de nomes como Anne Jezini, Gabriella Dias, Iana Moral, Ianeza Wanzeler, Dandara Manoela, Falia Ferro, Ju Strassacapa (Francisco El Hombre), Larissa Conforto e Tiê.

O projeto deve transmitir mais duas sessões musicais até o fim de 2021 | Foto: Juliana Pesqueira/Divulgação

O “Sessão 432Hz” surgiu a partir de um evento realizado desde 2015 pela Chá de Papoulas. O nome é inspirado pela frequência sonora de 432 Hz (hertz), conhecida pelo seu efeito relaxante e estimulante à criatividade. Por conta da pandemia de Covid-19, o projeto foi repensado para um novo formato, composto por pequenos shows gravados.

" Nosso conceito-chave é realizar um giro de 360 graus entre os mais variados estilos e ritmos musicais produzidos contemporaneamente na Amazônia e difundir esses trabalhos autorais para o público " Anália Nogueira, idealizadora do Sessão 432Hz

O projeto deve transmitir mais duas sessões musicais até o fim de 2021. Já foram lançadas as sessões de artistas como a dupla Chapéu de Palha, a cantora e compositora Karen Francis e a banda Boomerang Blues. Juntas, as apresentações do projeto já passaram a marca de 7,5 mil visualizações no Youtube. Todas as sessions estão disponíveis no canal do projeto, além de entrevistas com os artistas.

O “Sessão 432Hz” movimentou mais de 70 trabalhadores da cultura do Amazonas. O projeto foi contemplado pelo edital emergencial Prêmio Feliciano Lana - Lei Aldir Blanc, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura.

*Com informações da assessoria

